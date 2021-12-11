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Скандал на блокпосту на Донбасі: заступник міністра облаяв поліцейських Глава МВС Денис Монастирський ініціює службове розслідування

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі втрапив у гучний скандал з поліцією на блокпосту біля Краматорська Донецької області.

Як повідомляється в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці й попросили показати документи. Це настільки обурило Гогілашвілі, що він спочатку облаяв колег, а потім почав погрожувати.

Спілкування з заступником міністра зняли на відео самі поліцейські:

Гогілашвілі: Єдиний заступник міністра з таким є**лом, як у мене - він один.

Поліцейський: Тепер знатиму.

Гогілашвілі: Ти тепер будеш знати? Я три роки заступник міністра.

Поліцейський: Радий з вами познайомитись.

Гогілашвілі: Сумно, що ти не знаєш. А тепер і я тебе знаю, друже. Для тебе це приємно не буде.

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Глава МВС Денис Монастирський відреагував на скандал на своїй сторінці у Facebook. Він пропонуватиме Кабміну провести службове розслідування, під час якого з'ясують усі обставини інциденту. Поки що він наполягатиме на відстороненні Гогілашвілі з посади.

Сам заступник міністра наразі ситуацію не прокоментував.

Олександр Гогілашвілі у МВС з 2019 року, одразу на посаді заступника міністра. Він курує боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних.

Дружина Гогілашвілі Марія Левченко раніше була особистою помічницею президента Володимира Зеленського.

У 2020 році Гогілашвілі нагородили орденом "За заслуги" третього ступеня.

За рік до того він засвітився на фото з депутатом Держдуми Росії Миколою Валуєвим. Знімки оприлюднили у російській соцмережі "Одноклассники". За даними російських ЗМІ, він був помічником ексбоксера, завідував його безплатними школами боксу в Ленінградській області.

Нагадаємо, раніше представник уповноваженого з прав людини у Донецькій та Луганській областях Павло Лисянський опинився у центрі гучного скандалу. Лисянський у місті Святогірськ влаштував п'яну бійку у ресторані та жорстоко побив пенсіонера-охоронця.

Зазначимо, що Лисянський як представник омбудсмена допомагав переселенцям вирішувати їхні проблеми, зокрема з роботодавцями, а також займався умовами утримання у в'язницях, надавав правову допомогу засудженим.