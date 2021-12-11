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Хто втратив Донбас: Порошенко різко відповів Зеленському Експрезидент України відреагував на слова Володимира Зеленського про втрату Донбасу під час російсько-української війни у 2014 році

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" експрезидент Петро Порошенко відповів на слова Володимира Зеленського про втрату Донбасу через російську агресію у 2014 році.

"Я хочу наголосити, що скоро вже 3 роки, як я не президент. І пану Зеленському потрібно вивчити питання, що за 3 роки його каденції було декілька слідчих комісій, 4 генпрокурори, які детально розслідували цю справу. Не Зеленському стверджувати - втратив я Донбас чи звільнив. Бо коли я став президентом - увесь український Донбас був захоплений. Я одразу видав наказ про контрнаступ і українська армія звільнила 2/3 окупованого Донбасу", - сказав він.

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Петро Порошенко зазначив, що за 3 роки каденції Володимира Зеленського українська армія не звільнила від проросійських окупантів жодного клаптика землі.

"Навпаки, під час ухвалення ганебного рішення про так зване розведення, з української землі були відведені наші війська. Це величезна помилка. І не пану Зеленському, який у 2014 році знімав фільми коштом російського бюджету, робив фото на Красній площі, про щось говорити. Тому, коли ти починаєш розслідування, дуже важливо не вийти на себе, пане Зеленський", - зазначив він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський під час пресмарафону 26 листопада заявив, що вважає колишнього секретаря Ради нацбезпеки Олександра Турчинова людиною, яка втратила Крим, а п'ятого президента Петра Порошенка – людиною, яка втратила Донбас.

"Ну, давайте чесно – пан Турчинов розглядається – я його не звинувачую – як одна з тих людей, яка втратила Крим, а пан Порошенко – одна з таких людей, яка втратила Донбас. От і все. Це моя думка. Думка", - сказав він.

Раніше керівник відділення Республіканської партії Асамблеї штату Нью-Йорк Борис Пінкус розповів, що думають у США про надання особливого статусу окупованим територіям Донбасу.

"І республіканці, і багато демократів у Конгресі й навіть в адміністрації Байдена вважають, що у жодному разі ніякої автономії не має бути на базі Донецька і Луганська. Наочний приклад — Ізраїль, коли демократи в 90-ті роки нав'язали Ізраїлю автономію Палестини й два ослячі договори, які обійшлися Ізраїлю в тисячі життів мирних людей. Те ж саме може статися сьогодні з Україною. Тому ні про яку автономію ані Луганську, ані Донецьку не може бути й мови. На сьогодні тандем Зеленський-Кулеба чудово справляється у зовнішній політиці, так і тримати", — сказав він.