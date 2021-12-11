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Путін прорахувався і наривається на пекельні санкції - Порошенко "Росія не має права силою змінювати кордони у повоєнній Європі"

Путін отримає жорстку відповідь від країн Заходу та США, якщо таки наважиться розпочати повномасштабні воєнні дії проти України. Таке переконання озвучив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" експрезидент Петро Порошенко.

Порошенко, зокрема, пояснив, чому Володимир Путін наважився на нову ескалацію конфлікту з Україною, зосередивши велику кількість війська на кордоні з нашою державою.

"Чому Путін намагався вдруге за цей рік підняти ставки? Він вважає, що весняне протистояння він виграв. Путін хотів зустрічі з американським президентом, і він думає, що вибив собі Женевську зустріч. Путін дуже хотів отримати сертифікацію "Північного потоку-2" і впевнений, що газопровід сертифікують. Він добивався скасування євроатлантичної інтеграції України й думав, що поставить цей процес на паузу. Він намагається легалізувати аншлюс Білорусі. Через Білорусь почалася міграційна криза, а проти Путіна не були застосовані санкції. Він думав, що так само буде і зараз, але прорахувався", - сказав він.

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На його думку, після переговорів з президентом США Джозефом Байденом господар Кремля Володимир Путін зрозумів, що йому не варто нападати на Україну.

"Я вважаю блискучою поведінку президента США Джо Байдена на цих переговорах (з Путіним, - ред.). Путін ще не відвів війська, але світ відійшов на крок назад від надзвичайно небезпечної прірви, куди Путін штовхав світ. Росія не має права силою змінювати кордони у повоєнній Європі. Не має права вето на рішення суверенної держави й народу України щодо подальшого розвитку нашої країни. І ціна, якщо Путін робитиме ці кроки, - пекельні санкції, які Байден, провівши переговори з ключовими лідерами, погодив", - зазначив він.

Втім, експрезидент вважає, що над Україною досі нависає загроза воєнного вторгнення з боку Росії. Головна проблема, за словами Порошенка - Путін сам не знає, чи хоче він війни.

"Станом на сьогодні, після закінчення військових навчань Путін залишив усю військову техніку - це індикатор того, що Путін готується до війни. Розміщення на прикордонній території розвідувальних та інших засобів - поганий індикатор. Але ніхто не знає, чи буде війна. І у першу чергу цього не знає Путін. Він піде війною, якщо відчуватиме перемогу. І лише об'єднана позиція світу й потужність української армії точно зупинить Путіна, адже це є підвищення ціни, яку точно заплатить Путін у разі безвідповідального продовження атаки на Україну", - сказав він.

Крім того, Порошенко переконаний, що Україні не можна відмовлятися від євроатлантичної інтеграції через забаганку Росії.

"Я сподіваюсь, що очікування Путіна, що він зможе зупинити євроатлантичну інтеграцію України, змінило ситуацію з точністю до навпаки. Зараз Україна має право вимагати на Мадридському саміті НАТО у 2022 році надання Україні ПДЧ (план дій щодо членства в НАТО, - ред.)", - зазначив він.

Раніше ексміністр оборони України Степан Полторак в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент РФ Володимир Путін не відмовиться від ідеї знищення української держави.

"Ми тимчасово відсунули агресію РФ від України. Але головна мета Путіна – це знищити Україну… Це добре, що вони (Захід - ред.) обіцяють потужні економічні санкції. Але не треба недооцінювати Путіна. Він зараз цей час використає для того, щоб максимально підготуватися до цих санкцій, мінімізувати втрати, знайти шляхи обходу й знову потім прийти зі зброєю до України. Нам треба самим бути готовими до цієї війни", - наголосив він.