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Росія планує знищити Україну, треба готуватися до війни - Полторак Агресію РФ від України відсунули лише тимчасово, попередив ексміністр оборони

Україна має постійно бути готовою до великої війни з Росією, оскільки президент РФ Володимир Путін не відмовиться від ідеї знищення української держави.

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" ексміністр оборони України Степан Полторак.

"Росія продовжує нарощувати свої угрупування. Останнім часом Росія почала проводити заходи, які свідчать про те, що вона готується до широкомасштабної війни. І думати про те, що це не станеться - насправді це трата часу. Поки в Росії існує ціль - знищення української держави та українського народу… Путін ніколи в житті не відмовиться від такої цілі", - заявив ексміністр.

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За словами Полторака, "найвища точка кипіння щодо ситуації на кордоні якраз дійшла до цього часу - кінець року і початок наступного року".

"Ми тимчасово відсунули агресію РФ від України. Але головна мета Путіна – це знищити Україну… Це добре, що вони (Захід - ред.) обіцяють потужні економічні санкції. Але не треба недооцінювати Путіна. Він зараз цей час використає для того, щоб максимально підготуватися до цих санкцій, мінімізувати втрати, знайти шляхи обходу й знову потім прийти зі зброєю до України. Нам треба самим бути готовими до цієї війни", - наголосив він.

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Нагадаємо, ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна стоїть на порозі великої війни з Росією і вторгнення РФ може статися вже в найближчі місяці.

"Я глибоко переконаний, що стоїмо на порозі серйозної війни з Російською Федерацією. Вторгнення російської армії - це питання не років, а питання декількох днів, тижнів, а можливо, місяців. Хочу сказати, що якщо рушниця висить у першому акті вистави, в останньому вона обов'язково вистрілить. Росія останні сім років веде гібридну війну не для того, щоб захопити Крим чи частину Донбасу", - заявив він.

Своєю чергою експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що США зробили висновки з 2014 року й не залишать Україну віч-на-віч з Росією.

"Перше - США показали, що вони залишились лідерами вільного світу. Друге - США показали, що вони сконсолідували повністю всю підтримку Заходу на боротьбу за українську незалежність проти російської військової агресії. Третє - США чітко сказали Путіну, що так як у 2014 році більше не буде. Будуть введені економічні та інші санкції. Четверте - жодної поступки США на користь Путіна не відбулось. США заявили, що питання членства України в НАТО - це питання України й НАТО, а не Путіна", - розповів він.