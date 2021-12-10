23:18, Вчора

Путін у пастці, але готуватиме напад – експрем'єр Росіяни не втрачають надій знищити українську державу, заявив Арсеній Яценюк

Президент Росії Володимир Путін після переговорів з президентом США Джо Байденом переконався, що Захід не залишить Україну сам на сам з РФ. Але він накопичує сили й вичікує можливість для наступного удару.

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Йдеться про виживання України як такої. Росіяни мають одну чітку мету - забрати всю Україну і знищити українську державу. В рамках цієї війни фактично Україна бореться проти російської агресії не сама - вона бореться разом з зовнішнім світом", - наголосив експрем'єр.

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Яценюк запевнив, що американська адміністрація зробила висновки з 2014 року, і з боку Сполучених Штатів "немає ніякої "зради".

"Перше - США показали, що вони залишились лідерами вільного світу. Друге - США показали, що вони сконсолідували повністю всю підтримку Заходу на боротьбу за українську незалежність проти російської військової агресії. Третє - США чітко сказали Путіну, що так як у 2014 році більше не буде. Будуть введені економічні та інші санкції. Четверте - жодної поступки США на користь Путіна не відбулось. США заявили, що питання членства України в НАТО - це питання України й НАТО, а не Путіна. Хоча Путін розпочав цю ескалацію, щоб отримати якісь дивіденди, щоб отримати поступки, натиснути на західний світ і таким чином продемонструвати, що західний світ слабкий", - розповів він.

Водночас Яценюк зазначив, що "не можна недооцінювати Путіна".

"Я думаю, що Путін зараз знаходиться в певній пастці. З одного боку, він побачив, що ніхто Україну не здав і здавати не збирається. З іншого боку, він вичікує, він буде накопичувати силу і думати, коли і як вдарити наступного разу. І тут треба покладатися на західну підтримку, звичайно, але головне - треба покладатися на українську армію, на український народ", - заявив експрем'єр.

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Нагадаємо, ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна стоїть на порозі великої війни з Росією і вторгнення РФ може статися вже в найближчі місяці.

"Я глибоко переконаний, що стоїмо на порозі серйозної війни з Російською Федерацією. Вторгнення російської армії - це питання не років, а питання декількох днів, тижнів, а можливо, місяців. Хочу сказати, що якщо рушниця висить у першому акті вистави, в останньому вона обов'язково вистрілить. Росія останні сім років веде гібридну війну не для того, щоб захопити Крим чи частину Донбасу", - заявив він.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі й трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.