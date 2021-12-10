22:30, Вчора

Співак про тиск на телеканали: "Не потрібно замінювати поняття" "Ми - не вороги"

Критика влади в Україні - це і допомога самій державі, заявив в ефірі "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" телеведучий і політолог Дмитро Співак.

"3-4 дні тому товариш Шабунін (керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін - прим. ред.) звинуватив телеканал "Україна 24", написав кляузу кудись в американське посольство, каже: "Тут ось, це ось наративи Кремля". І через годину після нього виходить Арестович (позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович - прим. ред.) і каже: "Так". Тобто сьогодні, як каже Арестович, критикувати владу - це злочин, "це ви підіграєте ворогові". Вони що, з нас Шарікових роблять? Тобто критикувати владу в Україні вже Зеленський забороняє? Я хочу відповісти всім, хто вважає, що критика влади, яка базується на аргументах, цифрах, документах і фактах... Я вважаю, що це наша допомога і державі, і Зеленському. Ми (які допомагаємо йому давати цю інформацію) - не вороги. А от ті, хто несуть йому брехню, "облизує" його з ранку до вечора, не каже йому правду про те, що відбувається в країні, - це і є злочинці та диверсанти проти власної країни", - сказав він.

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"Може, ця влада тупцює на Конституції та європейських цінностях, коли закриває без суду та слідства телеканали? Може, ця влада порушує європейські цінності й демократичні норми, коли, порушуючи Конституцію, вводить санкції проти громадян України? Може, ця влада порушує європейські цінності та свої зобов'язання перед громадянами України, коли "поклали" просто цілі галузі промисловості, коли не підготувалися до зими, вакцинації, коли половина фонду COVID-19 вкрадена на дороги? Як би комусь не подобалося - це гроші, що належать людям. Ці гроші мали належати медицині", - розповів телеведучий.

На його думку, в Україні не буде ані диктатора, ані узурпації влади:

"І якщо на телеканалі "Україна 24" я кажу вголос правду, якщо акціонер цього телеканалу не вводить тут цензуру і не займається "темниками", якщо на цьому телеканалі є свобода слова - ось це я і вважаю досягненням демократії. І не треба замінювати поняття і бажання задушити свободу слова з бажанням вибратися на другий термін, і поставити під інформаційний контроль все інформаційне поле України. Це шлях до диктатури, узурпації влади, це програшний шлях, бо в Україні вся ця гидота не приживається. Не буде в Україні ані диктатора, ані узурпації влади".

Також він зазначив, що телеканали без рішення суду закривати не можна:

"Крапка. Тут немає коми, немає "або", немає "в разі", тут просто крапка. І людину не можна визнати злочинцем без рішення суду. Це фундаментальне право людини й принцип існування держави".

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Нагадаємо, керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін звинуватив телеведучу Наташу Влащенко в антиреформаторській та антизахідній позиції на підставі моніторингу літнього сезону 2021 року політичного шоу "ХАРД з Влащенко", опублікованого 4 грудня на сайті аналітичного центру Atlantic Council.

"Згідно з аналізом ЦПК, багато головних тем, презентованих у "Hard з Влащенко" влітку 2021 року, повністю показують популярні кремлівські наративи. Ідея зовнішнього управління Україною фігурувала в 11 епізодах, імовірну експлуатацію України Заходом обговорювали в шести шоу", – написано в публікації.

Влащенко відреагувала на звинувачення Шабуніна, назвавши їх "доносом".

"Це не перший донос пана Шабуніна, який не має під собою жодних підстав. Проросійські позиції – це те, що може вивернути навиворіт будь-якого громадянина України, тому що нам зараз складно, бо восьмий рік триває війна, ми втратили Крим, частина нашої території на Сході під окупацією і, звісно, люди, які ведуть проросійську пропаганду, мало кому подобатимуться. І якщо ти хочеш оббрехати людину, то обов'язково, як 1937 року, ти маєш написати щось таке, що зачепить будь-якого громадянина", – сказала Влащенко у відеозверненні.