22:15, Вчора

Не буде жодної війни: Співак здивував заявою Політолог нагадав, що світом правлять гроші

Росія не розв'язуватиме широкомасштабну війну проти України, оскільки їй це невигідно.

Про це заявив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" телеведучий, політолог Дмитро Співак.

"У мене є чітке переконання – не буде війни, досить про війну… Не буде жодної широкомасштабної війни, тому що світом правлять гроші, світом править економіка. Товарообіг між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією за половину 2021 року досяг максимуму – практично 20 мільярдів, додали 40%. Так - говорять, так - "мочать" один одного і торгують. В Америку - нафта, корисні копалини, дорогоцінні метали. З Америки - верстати, техніка... Світом правлять економіка і гроші. Значить, у світі ніхто не допустить Третьої світової війни, вона невигідна нікому", - наголосив політолог.

Читайте також: "Це буде кінцем Росії": Ольшанський про можливі плани Путіна

За його словами, ескалація конфлікту "потрібна лише для того, щоб кожен великий геополітичний гравець вирішував свої питання".

"Я хочу, щоб Україна вирішувала насамперед наші питання... Ми, поки розмовляємо про війну, дійшли до того, чого не було ніколи. Ми не в змозі себе забезпечити власним газом, хоча він у нас є. Ми не в змозі забезпечити себе електроенергією, хоча у нас є ключові необхідні моменти для того, щоб це було генеровано. Ми не в змозі себе забезпечити вугіллям, не в змозі себе забезпечити цукровим буряком - зараз починаємо імпорт із Польщі. Ми огірки вже з Росії купуємо, це смішно", - заявив Співак.

Читайте також: "Путін отримав ляпас": експерт пояснив нове рішення Росії щодо Донбасу

Нагадаємо, ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна стоїть на порозі великої війни з Росією і вторгнення РФ може статися вже в найближчі місяці.

"Я глибоко переконаний, що стоїмо на порозі серйозної війни з Російською Федерацією. Вторгнення російської армії - це питання не років, а питання декількох днів, тижнів, а можливо, місяців. Хочу сказати, що якщо рушниця висить у першому акті вистави, в останньому вона обов'язково вистрілить. Росія останні сім років веде гібридну війну не для того, щоб захопити Крим чи частину Донбасу", - заявив він.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі й трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.