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"Це буде кінцем Росії": Ольшанський про можливі плани Путіна Олександр Ольшанський пояснив, чи можна порівнювати Путіна з Гітлером

Можливе повномасштабне вторгнення військ Росії до України стане кінцем для РФ.

Таку думку висловив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" заступник голови виконкому Національної ради реформ Олександр Ольшанський.

"Це буде для Росії не катастрофою. Це буде кінцем. Неможливо цього не розуміти. Велика війна в сучасному світі неможлива без сторони, яка програє. Пам'ятаєте Другу світову - Черчилль, Рузвельт і Сталін зібралися й сказали, що лише беззастережна капітуляція. Це означало, що Німеччину зітруть з лиця землі, що, власне, і сталося за фактом. Ніхто не підписав мирний договір, ніхто не зупинився на Рейні тощо. Урок був засвоєний. Тому цілком зрозуміло, що в умовах насиченості світу ядерною зброєю, в умовах географії, яка є зараз, це кінець", - зазначив Ольшанський.

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Заступник голови виконкому Ради реформ також вважає недоречними порівняння Путіна з Гітлером.

"Я вважаю, що це невиправдане порівняння, що зараз ситуація інша, зокрема через те, як влаштований світ. Річ у тому, що Гітлер не мав активів в американських банках. Гітлера та німецьку еліту слабко цікавили економічні наслідки війни. Це вони потім будували собі палаци, збирали з усього світу картини тощо, вони з цього не почали, вони цим закінчили. Тому тут зовсім інша ситуація", - пояснив він.

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Нагадаємо, ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна стоїть на порозі великої війни з Росією і вторгнення РФ може статися вже в найближчі місяці.

"Я глибоко переконаний, що стоїмо на порозі серйозної війни з Російською Федерацією. Вторгнення російської армії - це питання не років, а питання декількох днів, тижнів, а можливо, місяців. Хочу сказати, що якщо рушниця висить у першому акті вистави, в останньому вона обов'язково вистрілить. Росія останні сім років веде гібридну війну не для того, щоб захопити Крим чи частину Донбасу", - заявив він.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі й трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.