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Путін шукає привід для війни: ексміністр вказав на серйозну загрозу Андрій Рева навів паралелі з подіями, які передували Другій світовій війні

Україна стоїть на порозі великої війни з Росією, вторгнення військ РФ може відбутися вже в найближчі місяці.

Таку думку в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" висловив ексміністр соціальної політики України Андрій Рева.

"Я глибоко переконаний, що стоїмо на порозі серйозної війни з Російською Федерацією. Вторгнення російської армії - це питання не років, а питання декількох днів, тижнів, а можливо, місяців. Хочу сказати, що якщо рушниця висить у першому акті вистави, в останньому вона обов'язково вистрілить. Росія останні сім років веде гібридну війну не для того, щоб захопити Крим чи частину Донбасу", - заявив він.

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За словами ексміністра, мета війни, яку веде Росія, чітко викладена в статті президента РФ Володимира Путіна про Україну:

"Ця стаття не залишає сумнівів, що України немає і не може бути. Так само немає і не може бути українців. "Мы русские люди, кто думает иначе - это бандеровцы, люди, испорченные бандеровской пропагандой". Ми їх перевиховаємо тоді, коли ми воз'єднаємося".

Рева навів паралелі з подіями, які передували Другій світовій війні:

"Перед Другою світовою війною теж всі дуже дивувалися - Гітлер нападе, Гітлер не нападе, не треба піддаватися на провокації тощо, коли він збирав війська".

Як підкреслив ексміністр, "мета Путіна дуже проста - завоювання і приєднання України".

"Що він хотів почути від Байдена? Його цікавило одне - американці втрутяться військовим шляхом у разі наступу, чи не втрутяться? Він почув те, що він хотів почути - ми будемо лоскотати Росію економічними й іншими санкціями. Лоскоту Путін не боїться. Вже є заява Лаврова, що ми вимагаємо від НАТО відкликати рішення Бухарестського саміту, за яким Україна й Грузія будуть членами НАТО. Це прямий ультиматум, вони шукають приводу для війни", - пояснив він.

Рева зазначив, що оскільки Україна не збирається виконувати Мінські домовленості в інтерпретації Російської Федерації, РФ може спробувати на неї натиснути військовим шляхом:

"Перші Мінські угоди підписувалися після Іловайського котла, другі - після Дебальцевого. Якщо вони зараз перейдуть кордон і забезпечать військове вторгнення з метою розгрому Збройних сил України, які знаходяться на Донбасі, після цього доведеться підписувати "Мінськ-3", а можливо, і щось інше. Саме це сьогодні є головною метою Путіна - переможна війна".

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Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі й трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.

Своєю чергою литовський журналіст Аудрюс Сяурусявічюс висловив думку, що президент Росії Володимир Путін зруйнував "русский мир" й назавжди втратив Україну.