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У Путіна немає мети знищити Україну: нардеп здивував заявою Нардеп пояснив свою несподівану заяву

Президент Володимир Путін прагне створити з Росії наддержаву, щоб відновити в межах Росії весь вплив Радянського Союзу. Про це заявив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Сергій Власенко.

"Коли кажуть про те, що мета Путіна - знищити Україну, я з цим не згоден. Тому що це - інструмент, це не мета. Мета Путіна - зробити Росію наддержавою, у нього велика геополітична мета. І відновити, умовно кажучи, Радянський Союз в особі Росії, та дестабілізувати європейський і світовий порядок, який був створений після Другої світової війни та після 1991 року. На жаль, Україна – це місце, де все це відбувається”, - сказав він.

Нардеп вважає, що Володимир Путін та Джо Байден обговорювали на нещодавніх переговорах не лише Україну, а й інші питання світового рівня.

"І саме тому ми всі дії Путіна маємо аналізувати через його мету. Його мета - не Україна, мета - стати світовим гравцем, сильним світовим лідером для того, щоб відновити в межах Росії весь вплив Радянського Союзу", - зазначив він.

Власенко пояснив, як господар Кремля дестабілізує ситуацію у світі й посилює своє панування:

"Він дестабілізує ситуацію економічно з газом у Європейському Союзі. Він робив деякі дії в Сирії під час загострення. Відбувається загострення на українсько-російському кордоні. Тобто його завдання - дестабілізація скрізь, де тільки можливо, а потім внаслідок нібито деяких кроків назад посилювати свій вплив у геополітичній сфері", - сказав нардеп.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України. Розмова Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським відбулася 9 грудня.

Експрем'єр-міністр України Володимир Гройсман так прокоментував підсумки переговорів між США та РФ:

"Ми хочемо миру, але розуміємо, що причина війни в Україні, яку розв'язала Росія, знаходиться у РФ. Для себе Путін і його режим обрав той шлях, який зрештою призвів до анексії Криму та окупації територій України. Те, що президент Байден абсолютно чітко під час розмови з Путіним сказав про те, що захищатиме територіальну цілісність України й застеріг від подальших військових дій на території України, а якщо це не буде дотримано, то будуть руйнівні санкції щодо Росії, — це дуже добрий сигнал. Друга позиція — що Путін сьогодні нападає не лише на Україну. Послухайте, про що він зараз говорить: про країни західної демократії, про блок НАТО. Адже це не агресивна сила, яка нападає, а вона стримує агресію авторитарних режимів, ми є частиною демократичного світу.

Путін має засвоїти одну річ: більше ніколи у житті Україна не буде частиною Росії. Ми ніколи не сповідуватимемо ті принципи, які стоять на порядку денному в Росії. Ми проти диктатури, ми за свободу слова, ми за верховенство права, за інтеграцію в європейську спільноту, за колективну безпеку. Це має засвоїти Кремль. Крім того, Україна не несе жодної небезпеки для Росії, вони це розуміють. Але за нас визначати, як ми маємо жити — це не їхні справи. І тому консолідація із демократичним світом має для нас величезне значення", — сказав він.