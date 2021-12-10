18:41, Сьогодні

Путін йде попереду: експосол про небезпеку для України Валерій Чалий прокоментував переговори Байдена та Путіна

Про наслідки переговорів президентів США й Росії Джо Байдена та Володимира Путіна розповів в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" розповів український дипломат Валерій Чалий.

"Питання у тому, чи очікує хтось від таких переговорів з Путіним результатів для України. Тут відповідь — ні. Щодо наслідків, у позитиві те, що Путін сформував проти себе широку міжнародну коаліцію. Колись у 2015 році багато зусиль було, коли ми її формували, і США довелося підштовхувати до цього. А зараз ми бачимо, що Джозеф Байден продемонстрував лідерство і показав, що готовий відігравати активну роль у формуванні такої коаліції", — сказав він.

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При цьому дипломат вважає, що у виграші поки що залишається Росія.

"Очікування були такі, що після розмови президентів США та Росії буде якась розрядка напруженості. А ми отримали прямо сьогодні спробу Росії взяти під контроль 70% Азова. І як на це реагувати? Ми всі разом у пастці зараз. Я вважаю, що Путін однак іде на крок попереду, він випереджає реакції, і його підняття ставок продовжиться, тому в принципі ці дзвінки очікувано не дали вирішення проблеми, але вони на шляху дипломатичного стримування. Єдина проблема в тому, що Росія, НАТО та США мислять стратегічно, а Україна, на жаль, змушена діяти тактично, тому що загрози та вбивства наших воїнів відбуваються у ці дні", — сказав він.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України. Розмова Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським відбулася 9 грудня.

Народний депутат Ірина Геращенко також висловлювалася про наслідки цих переговорів для України.

"Найгірше вже відбувається, насправді. Хочу наголосити, що завжди, навіть якщо нам малюватимуть рожеві замки, найгірше, коли про Україну говорять без України. Вибачте, це наша країна. Ми творці своєї долі. Я вважаю, що Зеленський зараз під час переговорів з Байденом має подякувати нашому стратегічному партнерові за незмінну підтримку нашої територіальної цілісності, суверенітету, але поставити дуже чітку рамку: ви говорите про Україну, і ми наполягаємо, щоб це відбувалося лише з Україною", — сказала вона.