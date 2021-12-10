18:16, Сьогодні

Зеленський не повинен говорити особисто з Путіним: журналіст назвав причину "З цим паном найкраще розмовляти при свідках"

Президент України Володимир Зеленський у жодному разі не повинен сідати за стіл переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це сказав в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" журналіст Євген Кисельов.

"Путіну вірити не можна, він наперсточник, брехун, базікало і реготун. Однак обдурить, обведе навколо пальця, він це вміє робити. Краще Володимиру Путіну провести переговори з Зеленським через якихось посередників. І Зеленському я б теж порадив, якби була б така можливість. З цим паном (Володимиром Путіним, - ред.) найкраще розмовляти при свідках",- каже журналіст.

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Кисельов пояснює, що прямі переговори між президентами України та Росії є логічними лише в тому випадку, коли сторонам є що запропонувати один одному.

"Що зараз Володимир Зеленський може запропонувати Путіну? Путін одержимий ідеєю зберегти Україну у сфері російського впливу. Найболючіша поразка, яку колись зазнав Путін – у ході подій 2004 року, коли він, що називається, поставив усе на перемогу Віктора Януковича. Він двічі його вітав з перемогою на виборах. Путін цього не забув, він людина злопам'ятна, мстива", - наголосив він.

Раніше політолог Валерій Димов сказав, що президент Російської Федерації Володимир Путін має одразу три причини для того, щоб відмовитися від переговорів з Україною щодо припинення бойових дій на Донбасі.

"Росія завжди розірве будь-який договір, який її не задовольняє. Путін ніколи не піде на переговори, які його не задовольняють. І ми повинні розуміти, що у нас війна, а наша чинна влада практично повністю задовольняє Путіна", - заявив експерт.