17:33, Сьогодні

На переговорах Путіна та Зеленського має бути ще один президент – думка політолога З президентом Росії нема про що домовлятися, вважає Георгій Біркадзе

Президент України Володимир Зеленський має зрозуміти для себе, що президент Росії Володимир Путін – вбивця й шизофренік, з яким не можна домовитися. Їхні переговори мають сенс, лише якщо на них буде присутній президент США Джо Байден.

Таку думку в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" висловив політолог Георгій Біркадзе, оцінюючи можливість зустрічі президентів України та РФ.

"Кажуть, що треба бути оратором, щоб вести переговори з "імператором". За 30 років у нашій країні кращого оратора, ніж Володимир Зеленський, ще не було. Це він показав, коли виступав у Верховній Раді", – вважає політолог.

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При цьому експерт висловив переконання, що зустріч "сильно нічого нам не принесе".

"Але Володимир Зеленський, коли йшов на вибори, обіцяв, він сказав "я готовий зустрічатися хоч з чортом лисим". Я вважаю, щоб дійсно він для себе зрозумів, що з цією людиною нема про що домовлятися - це вбивця і неадекватний шизофренік... він повинен зустрітися та послухати", - сказав він.

Як зазначив Біркадзе, президент Російської Федерації сам ухиляється від зустрічі.

"Лише якщо наш союзник пан Байден нам допоможе, щоб вони сіли утрьох поговорити", - додав політолог.

Раніше екссекретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, чому Росія не погодиться на будь-які переговори з українською стороною.

Те, що Зеленський хоче напряму говорити з Путіним... Раніше ми всі цього боялися, бо він не був готовий. В принципі він і зараз не є готовим, але зараз чому він так на цьому наполягає? Тому що він розуміє, що Путін на це не піде. Він зрозумів, що Зеленський "вже все"... І він про це сам сказав у своїй статті. Й потім, мені здається, Медведєв там підтвердив, що насправді з Зеленським немає про що говорити, "Будемо чекати на нового президента". Росії нікуди поспішати. Там особливих результатів не потрібно, крім капітуляції. Чи зможе Зеленський піти на капітуляцію? Я думаю, що ні. Йому це ніхто не пробачить...", - зазначив Данилюк.

Політолог Валерій Димов сказав, що президент Російської Федерації Володимир Путін має одразу три причини для того, щоб відмовитися від переговорів з Україною щодо припинення бойових дій на Донбасі.