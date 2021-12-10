16:14, Сьогодні

Переговори Байдена та Зеленського: ексміністр сказав про те, що не почули українці "На ці запитання 2,5 роки, на жаль, відповіді немає"

Після вчорашніх перемовин із президентом США Джо Байденом президент України Володимир Зеленський мав би не говорити українцям загальні фрази. Про це в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" заявив ексголова Мінсоцполітики Павло Розенко.

"Він українському суспільству має надати план, за рахунок яких кроків українська влада хоче інтенсифікувати Нормандський формат, відновити територіальну цілісність, бо власне цього все суспільство 2,5 роки добивається від Володимира Зеленського", - сказав він.

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"На жаль, 2,5 роки ми конкретної відповіді на це запитання... Запитання полягає в наступному: як Володимир Зеленський хоче виконати свої передвиборчі обіцянки й відновити територіальну цілісність України та мир? На ці запитання 2,5 роки, на жаль, відповіді немає, як і немає ясності після цих телефонних переговорів", - розповів Розенко.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України.

Після чого, 9 грудня, відбулися телефонні перемовини між президентами України Володимиром Зеленський та США Джо Байденом, які тривали півтори години.

Експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мою думку. Можливо, навіть дозволити відправити НАТОвські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мою думку, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така все одно залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - зазначив він.