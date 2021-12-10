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"Путін отримав ляпас": експерт пояснив нове рішення Росії щодо Донбасу Москва намагається викручувати руки заручникам - мешканцям ОРДЛО, пояснив Михайло Притула

Президент Росії Володимир Путін зазнав декілька відчутних дипломатичних поразок, і тепер намагається "викручувати руки" жителям Донбасу, щоб здобути зовнішньополітичні переваги.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів військовий експерт Михайло Притула, коментуючи відмову Росії від нового перемир'я на Донбасі та обміну полоненими.

"Логіка тут не військова, логіка суто в розрізі російського менталітету - "тримайте мене семеро, тому що я психічний", - пояснив він.

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Експерт нагадав, що "4-5 днів поспіль Росія отримала кілька серйозних дипломатичних ляпасів".

"Путін тривалий час сидів у бункері й нікуди не виїжджав. Але 6 грудня він особисто прибув в Індію для того, щоб схилити на свій бік одного з геополітичних гравців у світі, який вже схилився на бік США. Це було якраз перед перемовинами Путіна і Байдена стосовно України, стосовно подальшої долі Донбасу. В Індії він отримав серйозну дипломатичну поразку, Індія не пішла на розширення співробітництва з Росією. Після цього був діалог з Байденом, на якому, найімовірніше, було сказано, що треба зробити, щоб звільнити Донбас від присутності російських військ. Звісно, це була досить жорстка розмова і досить жорсткі умови були виставлені Путіну, було дано декілька днів, щоб він прийняв рішення", - зазначив Притула.

За його словами, зараз "Москва у своїй "імперській величі" намагається почати викручувати руки заручникам".

"А заручниками є жителі Донбасу на сьогодні. Вони є тими людьми, над якими хоче знущатись Російська Федерація для того, щоб здобути хоч якісь переваги на зовнішньому дипломатичному полі для себе особисто. Тобто ось що відбувається: насправді йде катування жителів Донбасу, жителів Маріуполя з боку Російської Федерації... Приводом для загострення є намагання Росії підняти свою впливовість у світі, яка дуже серйозно впала у колі гравців США-Китай-Індія... Росія намагається викрутити руки жителям Донбасу, щоб якось стати в коло цих гравців глобального рівня", - підкреслив військовий експерт.

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Нагадаємо, на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу 7 грудня українська сторона запропонувала ініціативи:

- посилення режиму припинення вогню і повернення до стійкого перемир'я;

- відкриття КПВВ у Щасті, Золотому, яке з українського боку відкрито ще з листопада 2020 року;

- взаємний обмін утримуваними особами, що дозволило б звільнити у найближчому майбутньому близько 60 осіб.

Усі три пропозиції були відхилені російською стороною.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла, чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.