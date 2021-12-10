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Росія блокує переговори щодо Донбасу: що робити Україні Сергій Гармаш розповів, як триває робота у Тристоронній контактній групі

Росія у Тристоронній контактній групі відмовилася повернутися до режиму припинення вогню на Донбасі та блокує переговори. Що в цій ситуації робити Україні, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" член української делегації в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш.

"Те ж, що й нині — виступати з мирними ініціативами, наполягати на перемир'ї, наполягати на обміні, наполягати на відкритті КПВВ. Зрештою, це пряме зобов'язання Росії за Мінськими угодами і за рішеннями "нормандської четвірки" у Парижі 2019 року. Якщо справді вдасться задіяти в тиску на Москву Сполучені Штати, то, гадаю, за якимись із цих пунктів, швидше за все, гуманітарних, можливі якісь зрушення. Навіть те, що Москва пішла на обговорення цих питань, — ми обговорювали повернення до режиму тиші позавчора понад вісім годин і вчора в екстреному режимі понад три години, — значить, Москві потрібно показати США, що вона конструктивна в цьому питанні. Раніше вона навіть не починала будь-якого реального обговорення відновлення режиму тиші", — сказав він.

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Також Гармаш відповів, який формат залучення США до переговорів вважає найефективнішим.

"Мені б хотілося, щоб США виступили в ролі спостерігачів на Мінських переговорах, щоб вони реальніше оцінювали ситуацію на цьому дипломатичному майданчику і бачили, хто конструктивний, а хто ні. І, звичайно, участь у нормандському форматі, де Росія є, а ОРДЛО немає, і де Росія виступає де-факто стороною конфлікту, була б дуже корисною, тому що для нас пріоритетний нормандський формат, бо там присутній Путін, і рішення нормандського формату — це пряме зобов'язання його виконання. У мінському процесі Росія називає себе посередником і заявляє, що вона не має зобов'язань. У "нормандії" цей трюк не пройде", — сказав він.

Раніше в Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що "немає протипоказань" приєднання США до нормандського формату.

"У принципі протипоказань до підключення США немає, оскільки вони реально впливають на Україну, і від позиції Вашингтона залежить дуже багато в урегулюванні українського конфлікту. Якщо США реально готові зробити свій внесок, ми завжди були відкриті до того, щоб Америка впливала на Київ ", — заявив в.о. директора Третього європейського департаменту МЗС Росії Олег Красницький.

Також Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив про можливість приєднання США до переговорів щодо Донбасу.

"Не прямо в мінському процесі. Там, на жаль, немає іншого місця для Сполучених Штатів, ніж модератора в одній із робочих підгруп від імені ОБСЄ, там в принципі може бути й американець. Але нам це нічого не дає, крім того, що США краще розумітимуть ситуацію і краще знатимуть, що відбувається насправді. На переговори це не вплине", — сказав він.