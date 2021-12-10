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Переговори Путіна та Зеленського: ексміністр пояснив, чому це погано для України "Я особисто боюсь прямих переговорів без присутності інших сторін нормандського формату"

Прямі переговори між президентом РФ Володимиром Путіним та главою України Володимиром Зеленським мають відбуватися з іншими представниками нормандського формату. Про це сказав в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексглава Мінсоцполітики Павло Розенко.

За словами ексміністра, Зеленському не можна зустрічатися з Путіним наодинці через відсутність необхідного політичного досвіду.

"Я особисто боюсь прямих переговорів без присутності інших сторін нормандського формату в позиції Зеленський-Путін, через недосвідченість Зеленського. І найголовніше - через відсутність чіткої позиції України у цих переговорах з Путіним", - сказав він.

Нагадаємо, 1 грудня Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Президент сказав, що зупинити війну на Донбасі можна лише у разі прямого діалогу з Росією.

Він зазначив, що не боїться говорити росіянам про війну на Донбасі та окупацію Криму. Також він готовий вести діалог з Володимиром Путіним безпосередньо.

"Ми повинні сказати правду. Ми не зможемо зупинити війну без прямих переговорів з Росією. Зараз це визнали всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні це не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія, і не боятися говорити один одному правду", — заявив Зеленський.

Екссекретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, чому Росія не погодиться на будь-які переговори з українською стороною.

Те, що Зеленський хоче напряму говорити з Путіним... Раніше ми всі цього боялися, бо він не був готовий. В принципі він і зараз не є готовим, але зараз чому він так на цьому наполягає? Тому що він розуміє, що Путін на це не піде. Він зрозумів, що Зеленський "вже все"... І він про це сам сказав у своїй статті. Й потім, мені здається, Медведєв там підтвердив, що насправді з Зеленським немає про що говорити, "Будемо чекати на нового президента".

Росії нікуди поспішати. Там особливих результатів не потрібно, крім капітуляції. Чи зможе Зеленський піти на капітуляцію? Я думаю, що ні. Йому це ніхто не пробачить...".

Раніше політолог Валерій Димов сказав, що президент Російської Федерації Володимир Путін має одразу три причини для того, щоб відмовитися від переговорів з Україною щодо припинення бойових дій на Донбасі.

"Росія завжди розірве будь-який договір, який її не задовольняє. Путін ніколи не піде на переговори, які його не задовольняють. І ми повинні розуміти, що у нас війна, а наша чинна влада практично повністю задовольняє Путіна", - заявив він.