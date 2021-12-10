Переговори Путіна та Зеленського: ексміністр пояснив, чому це погано для України

"Я особисто боюсь прямих переговорів без присутності інших сторін нормандського формату"

Переговори Путіна та Зеленського: ексміністр пояснив, чому це погано для України

Прямі переговори між президентом РФ Володимиром Путіним та главою України Володимиром Зеленським мають відбуватися з іншими представниками нормандського формату. Про це сказав в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексглава Мінсоцполітики Павло Розенко.

За словами ексміністра, Зеленському не можна зустрічатися з Путіним наодинці через відсутність необхідного політичного досвіду.

"Я особисто боюсь прямих переговорів без присутності інших сторін нормандського формату в позиції Зеленський-Путін, через недосвідченість Зеленського. І найголовніше - через відсутність чіткої позиції України у цих переговорах з Путіним", - сказав він.  

Нагадаємо, 1 грудня Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Президент сказав, що зупинити війну на Донбасі можна лише у разі прямого діалогу з Росією. 

Він зазначив, що не боїться говорити росіянам про війну на Донбасі та окупацію Криму. Також він готовий вести діалог з Володимиром Путіним безпосередньо.

"Ми повинні сказати правду. Ми не зможемо зупинити війну без прямих переговорів з Росією. Зараз це визнали всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні це не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія, і не боятися говорити один одному правду", — заявив Зеленський.

Екссекретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, чому Росія не погодиться на будь-які переговори з українською стороною.

Те, що Зеленський хоче напряму говорити з Путіним... Раніше ми всі цього боялися, бо він не був готовий. В принципі він і зараз не є готовим, але зараз чому він так на цьому наполягає? Тому що він розуміє, що Путін на це не піде. Він зрозумів, що Зеленський "вже все"... І він про це сам сказав у своїй статті. Й потім, мені здається, Медведєв там підтвердив, що насправді з Зеленським немає про що говорити, "Будемо чекати на нового президента".

Росії нікуди поспішати. Там особливих результатів не потрібно, крім капітуляції. Чи зможе Зеленський піти на капітуляцію? Я думаю, що ні. Йому це ніхто не пробачить...".

Раніше політолог Валерій Димов сказав, що президент Російської Федерації Володимир Путін має одразу три причини для того, щоб відмовитися від переговорів з Україною щодо припинення бойових дій на Донбасі.

"Росія завжди розірве будь-який договір, який її не задовольняє. Путін ніколи не піде на переговори, які його не задовольняють. І ми повинні розуміти, що у нас війна, а наша чинна влада практично повністю задовольняє Путіна", - заявив він.

Джерело Україна 24 Теги Володимир Зеленський Росія Володимир Путін перемовини Україна