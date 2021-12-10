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Путін має засвоїти одну річ — Гройсман висловився про переговори з Байденом Експрем'єр прокоментував переговори президентів США й Росії про Україну

США зібрали 110 країн на онлай-саміт за демократію. Росія, Туреччина і Китай не запрошені. Про що говорить проведення цього саміту, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24", експрем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Америка непохитна у боротьбі з корупцією, я уважно ознайомився зі стратегією боротьби з корупцією, вона враховує і внутрішні виклики США, і зовнішні. Те, що Америка бере на себе лідерські позиції стосовно відмивання брудних грошей, боротьби з корупцією, авторитарними режимами, які використовують корупцію та тіньові засоби для зміцнення своїх позицій, зокрема і підкупом урядів інших країн, — це все дуже хороші новини, і я вважаю, що Україна має інтегруватися в цей процес. Корупція так чи інакше має відношення до влади, управління ресурсами, відкритістю використання державних ресурсів і тут є багато питань до влади", — сказав він.

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Також Гройсман прокоментував переговори президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми хочемо миру, але розуміємо, що причина війни в Україні, яку розв'язала Росія, знаходиться в РФ. Для себе Путін і його режим обрав той шлях, який зрештою призвів до анексії Криму та окупації територій України. Те, що президент Байден абсолютно чітко під час розмови з Путіним сказав про те, що захищатиме територіальну цілісність України та застеріг від подальших військових дій на території України, а якщо це не буде дотримано, то будуть руйнівні санкції щодо Росії, — це дуже добрий сигнал. Друга позиція — що Путін сьогодні нападає не лише на Україну. Послухайте, про що він зараз говорить: про країни західної демократії, про блок НАТО, адже це не агресивна сила, яка нападає, а вона стримує агресію авторитарних режимів, ми є частиною демократичного світу. Путін має засвоїти одну річ: більше ніколи у житті Україна не буде частиною Росії. Ми ніколи не сповідуватимемо ті принципи, які стоять на порядку денному в Росії. Ми проти диктатури, ми за свободу слова, ми за верховенство права, за інтеграцію в європейську спільноту, за колективну безпеку. Це має засвоїти Кремль. Крім того, Україна не несе жодної небезпеки для Росії, вони це розуміють. Але за нас визначати, як ми маємо жити — це не їхні справи. І тому консолідація із демократичним світом має для нас величезне значення", — сказав він.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України. Розмову Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським призначено на 9 грудня.

Експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мою думку. Можливо, навіть дозволити відправити НАТОвські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мою думку, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така однак залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - зазначив він.