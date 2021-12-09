23:53, Вчора

Закон про олігархів: нардеп розповіла, що може статися в Україні "Не хочуть люди інвестувати в Україну"

Сьогоднішня боротьба з олігархами в Україні може призвести безпосередньо до боротьби з великим бізнесом. Про це сказала в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Вікторія Гриб.

"Якщо ми сьогодні позбавимо права великих бізнесменів брати участь, наприклад, у приватизації, то до чого це може призвести? Або до того, що за об'єкти приватизації сьогодні не даватимуть нормальної ціни, або до того, що до нас заходитимуть так звані "зовнішні" інвестори", - сказала вона.

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"Але ми ж чудово розуміємо – нормальний зовнішній інвестор в Україну, напевно, не дуже хоче сьогодні заходити, правда? Черги взагалі не спостерігаємо. Тому що умови в нас, вибачте, не дозволяють. Не хочуть люди інвестувати в Україну. Тому говорити про те, що це справді справжня боротьба з олігархами – це просто імітація. І те, що цей закон може призвести до погіршення економічної ситуації в Україні, мені здається, що це є очевидним для всіх. Якщо погіршуватиметься економічна ситуація, тоді й соціальна ще більше погіршуватиметься", - розповіла Вікторія Гриб.

Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня ухвалила у першому читанні законопроєкт №5599 про обмеження впливу олігархів. Мета документа – запобігання загрозам нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну та політичну вагу. Такі особи позначаються як олігархи.

Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів. Крім того, у законопроєкті йдеться про створення Реєстру олігархів.

Раніше засновник "Форуму вільної Росії", опозиціонер Гаррі Каспаров розкритикував методи боротьби з олігархами в Україні.

"Я не відчуваю жодних симпатій до олігархічного способу управління. Я вважаю, що багато проблем, з якими Росія зараз стикається, йдуть з 90-х років, тому що влада, по суті, породила олігархів. І Україна, на жаль, теж, попри відмінності з Росією і значно демократичніший устрій політичного життя і суспільства, опинилися в полоні олігархічних розбірок.

Наскільки я знаю, те, що я читаю у пресі, вказує на те, що багато друзів України висловлюють занепокоєння тим, що й адміністрація президента Зеленського не зробила рішучих кроків, щоб цю олігархічну систему координат якось реформувати", — сказав він.