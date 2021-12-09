23:45, Вчора

Є погана новина — Піскун про закон про олігархів Ексгенпрокурор розповів, що не так із гучним законом

Закон про олігархів порушує кримінальний кодекс України, заявив у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" ексгенпрокурор Святослав Піскун.

"Що може зробити РНБО, я думаю, всі присутні не можуть придумати у найстрашнішому сні. Ви самі це знаєте, що вони можуть прийняти що завгодно, коли завгодно і як завгодно. Але я маю погану новину для тих, хто приймав антиолігархічний закон. Я вичитав у ст. 161 ККУ зазначено, що будь-яке переслідування за національною ознакою, віросповіданням, політичними перевагами та, увага, майновим станом є злочином. А за скоєне колективно – до восьми років позбавлення волі. Всіх вітаю!" — сказав він.

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Зазначимо, одна з провідних неурядових організацій у США Atlantic Council на своєму сайті розкритикувала український закон про олігархів, назвавши його способом звести рахунки з обраними суперниками.

Також аналітики Atlantic Council вважають, що західні партнери України не можуть дозволити собі залишатися байдужими до недоліків стратегії деолігархізації.

Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня ухвалила у першому читанні законопроєкт №5599 про обмеження впливу олігархів. Мета документа – запобігання загрозам нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну та політичну вагу. Такі особи позначаються як олігархи.

Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів. Крім того, у законопроєкті йдеться про створення Реєстру олігархів.