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Найгірше уже відбувається – нардепка про переговори Байдена і Путіна Ірина Геращенко назвала найбільшу неприємність у переговорах двох президентів

Про переговори президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним, що відбулися 7 грудня, висловилася у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка Ірина Геращенко.

"Найгірше вже відбувається, насправді. Хочу наголосити, що завжди, навіть якщо нам малюватимуть рожеві замки, найгірше, коли про Україну говорять без України. Вибачте, це наша країна. Ми творці своєї долі. Я вважаю, що Зеленський зараз під час переговорів з Байденом має подякувати нашому стратегічному партнеру за незмінну підтримку нашої територіальної цілісності, суверенітету, але поставити дуже чітку рамку. Ви говорите про Україну, і ми наполягаємо, щоб це відбувалося тільки з Україною. Ось ви говорите з п'ятьма, з десятьма країнами, але ми маємо бути поруч. Ось я президент, за мене проголосували 73% громадян, я представляю свою країну — будь ласка, говоріть зі мною. Це дуже важлива історія", — сказала вона.

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Геращенко припустила, як далі розвиватиметься ситуація.

"Підштовхування України до тих речей, які можуть розколоти суспільство, — це буде найгірша історія. Але я в це не вірю, бо ми маємо справу з країнами, які розуміють усі ризики. Думаю, буде щось посередині, шукатимуть компроміси. Але важливо, щоб за столом, де шукають цей компроміс, сиділа Україна", — сказала вона.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України. Розмову Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським призначено на 9 грудня.

Експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мою думку. Можливо, навіть дозволити відправити натовські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мою думку, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така все одно залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - зазначив він.