20:09, Сьогодні

Ексрадник міністра та експерт влаштували суперечку в ефірі через війну з Росією Зорян Шкіряк та Сергій Биков посперечалися у прямому ефірі

Через загрозу вторгнення російських військ в Україну виникла суперечка в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24". Зокрема, посперечалися ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк та політичний консультант Сергій Биков.

Сергій Биков: Я до Вас дуже добре ставлюся, ви – великий український патріот, класний військовий і я впевнений, що ні в кого не виникає взагалі найменших сумнівів, що в тому випадку, якщо раптом буде наземна операція, то ми їм "надеремо дупу", як це було у 2014 році. Але коли виникає взагалі дискусія про наземну операцію, у мене постає одне питання: Щоб що? Ось навіщо проводити наземну операцію на території України та покласти величезну кількість російських солдат, якщо можна просто ракетами запуляти українські аеропорти, ТЕС та навести такий хаос у нашій країні?

Зорян Шкіряк: Так, умови сучасної війни можуть бути різними. Але навіть у разі ймовірного ракетного удару по локальних об'єктах, хто з керівництва держави вказав сьогодні публічно на такі ризики? І що робити у разі виникнення такої ситуації?

Сергій Биков: Усі погані. Робити що?

Зорян Шкіряк: Та не перебивайте. Все було б добре, якби не психічний стан здоров'я російського президента. Бо оце ваше "щоб що" - це як давайте будемо сподіватися на те, чого напевно не буде.

Сергій Биков: Просто таке відчуття, що ми готуємося до війни як до кінця віку.

Зорян Шкіряк: А я Вам скажу, що буде...

Сергій Биков: Отже, поки ваша команда була в уряді все було класно? Все було чудово?

Зорян Шкіряк: Наративи Офісу президента - це проблема на кожному каналі... ще раз наголошую: Україна має бути готова до кожних форм війни як від локальних ударів, так і до широкомасштабної військової операції. Уявіть собі, що в таких реаліях ми живемо. Буде чи не буде – давайте не гадати на кавовій гущі, а готові будемо захищати свою державу.

Раніше глава Національного корпусу Андрій Білецький сказав, що не сумнівається в планах Путіна встановити повний геополітичний контроль над Україною.

"Я глибоко переконаний, що РФ планує встановити повний геополітичний контроль над Україною у військовий спосіб. Коли це станеться - навіщо нам гадати? Ми повинні відповідати на будь-яку загрозу виключно одним - фонетичним розбудовуванням сектора безпеки", - сказав він.