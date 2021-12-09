19:24, Сьогодні

Україні дали сигнал — нардепка про дипломатичний хід США Інна Совсун розповіла, про що говорить поведінка США після переговорів Байдена з Путіним

США своїм мовчанням після переговорів президентів Джо Байдена та Володимира Путіна дають сигнал Україні — про це заявила у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун.

"Мені зрозуміло, чому зараз виникає дискусія про те, чи змусять Україну йти на якісь поступки. Той факт, що два дні після дзвінка Байдена та Путіна не відбувається прямої комунікації між Байденом і Зеленським, є політичним сигналом. Американці гарні у політичних сигналах, вони не роблять це просто так. Вони чітко вказали, що після переговорів з Путіним для них пріоритетно було поговорити з європейськими лідерами, а Байден знайшов час, щоб переговорити й з Макроном, і з іншими лідерами, але не знайшов часу, щоб поговорити з Україною. Це дуже насторожує і підважує принцип "ні слова про Україну без України". Через це виникає багато спекуляцій у публічному просторі. І той факт, що розмова й досі не відбулася, посилює панічні настрої та позицію Путіна в інформаційному полі", — сказала вона.

Читайте також:Є зброя, якою можна воювати з Путіним — експерт про питання України в НАТО

Депутатка розповіла, які можливі поступки Росії можуть бути з боку США.

"Давайте згадаємо ситуацію 2 місяці тому, коли ми говорили про відносини з Америкою. Ключове питання було в тому, щоб переконати американців продовжити санкції проти "Північного потоку-2". Наразі питання "Північного потоку-2" відійшло на задній план, бо Путін висунув новий ультиматум — потрібні письмові гарантії, що Україна не буде в НАТО. Позиція Байдена полягала в тому, щоб не йти назустріч Путіну, він не сказав, що дасть ці гарантії. Але щодо "Північного потоку-2", я думаю, є найбільша загроза, що буде знято санкції, а нові санкції не буде введено", — сказала вона.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України. Розмову Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським призначено на 9 грудня.

Експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мою думку. Можливо, навіть дозволити відправити натовські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мою думку, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така все одно залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - зазначив він.