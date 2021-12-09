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Байден під час дзвінка Зеленському скаже йому щось приємне – журналіст "Я думаю, що ми почуємо абсолютно переможні повідомлення з Офісу президента"

В ефірі телеканалу "Україна 24" російський журналіст Юрій Молчанов розповів, що скаже президент США Джозеф Байден своєму українському колезі Володимиру Зеленському.

"Я впевнений, що о 19:30 пан Байден повідомить Зеленському щось приємне. Я думаю, що ми почуємо абсолютно переможні повідомлення з Офісу президента, що Америка з нами, все буде добре. Це буде дзвінком компенсації того, що "Північний потік -2" запрацює", - каже він.

За його словами, Росія зараз почувається дуже впевнено на фоні протистояння між США та Китаєм, поки дві держави борються за підтримку РФ.

"Плюс ми мало говоримо про те, що сталося в Білорусі. І США цей кейс теж осторонь не залишать. І ті дії, які відбуватимуться, зокрема на дипломатичному фронті - це, зокрема, відповідь на те, що сталося в Білорусі. Коли ми фактично бачимо поглинання Білорусі у сферу інтересів РФ. Американці цього не вибачать. На жаль, напевно, це позначиться і на Україні", - зауважив журналіст.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори щодо України.

Водночас, політексперт Олександр Солонтай в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, для України було б краще, якби президент США Джозеф Байден поговорив з президентом України Володимиром Зеленським до діалогу з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Чому я очікую, чогось серйозного і малоприємного для нас? Якщо до нашого відома доведуть, що американський президент і Кремль говорили між собою про те, що найближчим часом навіть закриті розмови, думки про розширення НАТО, про будь-які посилення співпраці між НАТО та Україною (відбуватися не будуть - ред.), хіба це для нас буде приємна звістка, в умовах, коли у нас в Конституції закладено курс на НАТО, коли населення хоче, щоб ми приєдналися до НАТО, коли ми зверталися на міжнародному рівні до всіх країн про те, що ми хочемо бути партнерами НАТО? Вони й так гальмують роками. І після цієї зустрічі, наприклад, Байден каже, що, мовляв, так, ми переговорили з Путіним, і для зменшення ескалація найближчим часом подібні розмови відкладаються. Ми з вами будемо в дуже негативному настрої. Тому я дійсно побоююся таких інформаційних зустрічей, які відбудуться вже після зустрічі Байдена і Путіна. Хотілося б, щоб зустріч між Байденом і Зеленським відбулася до переговорів (президентів США і РФ - ред.), але, на жаль, вона відбудеться на більш низькому рівні", - сказав політексперт.