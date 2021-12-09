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Ситуація не на користь Путіна: посол про рестарт нормандського формату "Сподіваємось, що якась надія на перемовини з'явиться"

Україна намагається відновити переговори у нормандському форматі й для цього веде діалог із Францією та Німеччиною. Про це сказав в етері телеканалу "Україна 24" посол України у Франції Вадим Омельченко.

Нещодавно українська сторона запропонувала провести саміт у форматі міністрів закордонних справ. Ідею підтримали всі сторони, крім Росії - вона вкотре саботувала зустріч. Вже у п'ятницю (10 грудня, - ред.) має відбутися телефонна розмова між президентами Франції та України.

За словами посла, одним із питань буде саме необхідність розмороження зустрічей у форматі чотирьох.

"І Макрон, і Зеленський - вони є прибічниками прямого діалогу. Тобто вони хочуть витягнути президента Росії на дискусію, обговорення. Сподіваємося, що якась надія на перемовини з'явиться", - сказав Омельченко.

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Посол визнає, що відновлення нормандського формату аж ніяк не цікавить господаря Кремля Володимира Путіна.

"Факти проти нього. У прямому діалозі, дивлячись в очі один одному, викладаючи факти на стіл - йому доведеться йти на поступки або блокувати, як вони зараз роблять", - зазначив він.

Раніше Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив про можливість приєднання США до переговорів щодо Донбасу.

"Не прямо в Мінському процесі. Там, на жаль, немає іншого місця для Сполучених Штатів, ніж модератора в одній із робочих підгруп від імені ОБСЄ, там в принципі може бути й американець. Але нам це нічого не дає, крім того, що США краще розумітимуть ситуацію і краще знатимуть, що відбувається насправді. Впливу на переговори це не дасть.

У нормандський формат їх не пустять, бо ані Франція, ані Німеччина, ані тим більше Росія не зацікавлені в цьому. А ось прямий канал в принципі вигідний сьогодні й Росії, яка зацікавлена у прямому діалозі за всіма форматами зі США, і Сполученим Штатам, які хочуть впливати на цей процес. Я думаю, і Україні це вигідно, тому що підтримка США досить вагома. Тут важливо, щоб ми могли чітко озвучувати США нашу позицію та пояснювати плюси й мінуси", — сказав він.