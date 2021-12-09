18:02, Сьогодні

Є зброя, якою можна воювати з Путіним — експерт про питання України в НАТО Сергій Джердж розповів, чи може Росія утримати Україну від вступу до Альянсу

Чи потрібно Україні вступати до НАТО, розповів в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" голова громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж.

"Путін спить і бачить, щоб Україна була позаблоковою нейтральною державою. Тоді її можна буде голими руками захопити. Ми, таким чином, відріжемо себе від будь-якої міжнародної допомоги як з боку НАТО, так і з боку Європейського Союзу. Ми це вже проходили. Ми у 2014 році були нейтральною державою, що не завадило Путіну розпочати війну. Тому сьогодні те, що нас захищають політично, дипломатично, матеріально-технічно і з боку НАТО, і з боку ЄС, і США беруть на себе місію вести переговори з Путіним, — це все тому, що ми маємо партнерські зв'язки з такими інституціями, як НАТО та Європейський Союз", — сказав він.

Читайте також: Розширення інфраструктури НАТО з Росією погоджувати не повинні - політолог

Експерт пояснив, чи вдасться Росії утримати Україну від вступу до Альянсу.

"З іншого боку, ми бачимо тут глибоку філософію. США та Байден захищають життя українців, а Путін зі своєю клікою хоче вбивати наших громадян і лякає і нас, і Європу війною. Звичайно, Путін хоче втягнути Захід у якісь переговори. Він не сподівається, що йому дадуть якісь гарантії щодо України, це неможливо. Якщо нас ущемити в наших правах на теоретичне членство в НАТО, це порушення статуту ООН, де сказано, що всі країни мають рівні права. У нас не може бути прав більше або менше. Але Путін і не чекає такої відповіді. Він намагається втягнути нас у довгострокові переговори, круглі столи, куди притягнути питання економіки, енергетики, газу, шантажу, корупції та щось на цьому виграти. Але у цієї зброї два кінці. Цією зброєю можна воювати й з Путіним також. І якщо йтиметься про якісь переговори з Путіним, це теж працює на затягування часу, а час у будь-якому разі працює на Україну", — сказав він.

Додамо, американське агентство Associated Press повідомило з посиланням на свої джерела, що в найближчі 10 років Україна не вступить до НАТО. При цьому президент США Джо Байден заявив, що жодній країні не можна диктувати - хоче вона стати частиною того чи іншого альянсу, чи ні.

Раніше дипломат Володимир Хандогій сьогодні на телеканалі "Україна 24" повідомив, що в українській політиці потрібно вилучити тезу про те, що на території України проти агресії РФ воюватимуть збройні сили інших країн.

"Рішення США про розміщення в Східній Європі (посилення військової інфраструктури - ред.) - це так звана демонстрація сили, це сигнал, який повинен демонструвати рішучість США допомагати Україні, а також (показати готовність - ред.) захищати ту (Європу - ред.) територію. Всі держави Східної Європи є членами НАТО, у них є спільний договір, який передбачає спільний захист своєї території. Але нам треба взагалі, мені здається, вилучити з політичного лексикону тезу про те, що на території України з'являться якісь війська, які будуть з українськими збройними силами вести бойові дії (проти умовного ворога - ред.)", - сказав він.