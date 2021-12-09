17:35, Сьогодні

Вступ до НАТО: експерт озвучив невтішну перспективу для України Політтехнолог пояснив, чому сьогодні для України членство в НАТО неможливе

Тимчасова окупація українських територій є перешкодою для вступу до НАТО. Прикладом у цьому питанні виступає Грузія, яка також має окуповані території, і яка виконала вимоги щодо вступу до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомив у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог Тарас Загородній.

"Ми не будемо членами НАТО, поки у нас є проблема з територіями, запам'ятайте це раз і назавжди. Поки Крим є тимчасово окупованим (Росією - ред.), поки у нас не вирішено питання з кордонами - ніякого вступу до НАТО не буде від слова "зовсім". Це прямий наслідок 5 статті статуту НАТО, який говорить, що напад на одну з країн - є нападом на всіх. Теоретично завтра нас приймають до НАТО, а російські війська в Криму. Це вже напад на Україну, чи не напад на Україну, на весь блок НАТО? Починати війну чи не починати війну?" - сказав політтехнолог.

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Як приклад він навів ситуацію в Грузії, яка також має курс на членство в НАТО, але не отримала навіть ПДЧ.

"Яскравим прикладом, що нікуди (зараз Україну - ред.) не братимуть, є Грузія, яка виконувала всі нормативи НАТО, навіть провела референдум. Але поки у них є проблема Абхазії, є проблема Південної Осетії, їм навіть ПДЧ (План дій щодо членства в НАТО - ред.) не дали. І проти нас виступатимуть у першу чергу Німеччина, яка займає відверту проросійську позицію, і Франція", - сказав Загородній.

Політтехнолог вважає, що Україна може будувати двосторонні відносини з сусідніми країнами, а також займатися виробництвом ракет.

"Нам нічого не заважає будувати двосторонні відносини. Є Туреччина, яка продає нам зброю, є Польща. У нас є власна ракетна програма. Я вас запевняю - побудуйте 100 ракет дальністю 1000 км, так я ще подивлюся, хто бігатиме навколо нас, щоб запросити в НАТО, а також опиниться під нашою "парасолькою", - зазначив Загородній.

Також варто нагадати, що дипломат Володимир Хандогій сьогодні на телеканалі "Україна 24" повідомив, що в українській політиці потрібно вилучити тезу про те, що на території України проти агресії РФ воюватимуть збройні сили інших країн.

"Рішення США про розміщення в Східній Європі (посилення військової інфраструктури - ред.) - це так звана демонстрація сили, це сигнал, який повинен демонструвати рішучість США допомагати Україні, а також (показати готовність - ред.) захищати ту (Європу - ред.) територію. Всі держави Східної Європи є членами НАТО, у них є спільний договір, який передбачає спільний захист своєї території. Але нам треба взагалі, мені здається, вилучити з політичного лексикону тезу про те, що на території України з'являться якісь війська, які будуть з українськими збройними силами вести бойові дії (проти умовного ворога - ред.)", - сказав він.