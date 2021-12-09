16:42, Сьогодні

Політолог розповів, за яким принципом працює корупція в Україні "І НАБУ, і САП, і ВАКС працюють у тісному зв'язку з нашою владою"

Усі розмови про те, що хтось у США забороняє НАБУ порушувати якісь кримінальні справи, є неправдою, бо НАБУ, САП давно вже зрослися з владою. Про це заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Дмитро Корнійчук.

"Спочатку вони зрослися з тією владою, за якої з'явилися, потім вони зрослися з новою владою. Тому всі розмови про те, що хтось у Вашингтоні забороняє НАБУ якісь порушувати кримінальні справи... Ні. Просто і НАБУ, і САП , і ВАКС працюють у тісному зв'язку з нашою владою і не хочуть йти на конфлікт із владою, тому що влада їх фінансує з бюджету", - розповів він.

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На його думку, проблема полягає в іншому:

"Можна створювати мільйони різних органів або можна не створювати і повернути все слідство до Генпрокуратури - від цього нічого не зміниться. Не зміниться ключове - ті люди, які призначаються на посади, ведуть ці розслідування і т.д., всі орієнтуються на владу. Тобто якщо корупційна влада сама по собі - з самого верху, - то всі, хто нижче, включно з правоохоронними органами, також задіяні в корупції. Корупція в Україні працює за принципом кругової поруки - якщо десь дерибаняться бюджетні гроші, то відповідно всі отримують свою частку... У долі всі завжди залишаються, включно з правоохоронними органами. Тож який сенс їм боротися проти цих корупційних потоків?” – розповів політолог.

За його словами, якби була політична воля керівництва держави - на рівні хоча б президента, - то тоді українці побачили б реальну боротьбу з корупцією.

Нагадаємо, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що конкурс з обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури потрібно завершити в Україні до кінця поточного року.

"САП відіграє критично важливу роль у притягненні до відповідальності корупціонерів, має вплив на всі антикорупційні справи в Україні. Зважаючи на важливість незалежності САП, ми раді просуванню у процесі відбору нового спеціального антикорупційного прокурора, яке відбулося після значних затримок...

Ми закликаємо негайно завершити процес призначення нового керівника САП. Ми хотіли б, щоб до 2022 року цей процес було завершено", - сказала вона.

Раніше політолог Вадим Карасьов сказав, що прагнення кожного президента України бути "батькой", можливо, не підходить для України.

"В Україні ДНК інша – гетьмана поставили, він починає щось виробляти – ми цього гетьмана виженемо. Тому в Україні ніколи не було династії, королівських дворів тощо. Тут географія інша, не для монархії, автократії, диктатури та ін. Але кожен хоче це зробити", - сказав він.