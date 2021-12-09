16:26, Сьогодні

Особливий статус для ОРДЛО: американський політик розповів, що думають у США Борис Пінкус порівняв ситуацію в Україні з подіями в Ізраїлі

Надання особливого статусу окупованим територіям Донбасу неможливе, заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" керівник відділення Республіканської партії Асамблеї штату Нью-Йорк Борис Пінкус.

"І республіканці, і багато демократів у Конгресі й навіть в адміністрації Байдена вважають, що в жодному разі ніякої автономії не має бути на базі Донецька і Луганська. Наочний приклад — Ізраїль, коли демократи в 90-ті роки нав'язали Ізраїлю автономію Палестини та два ослячі договори, які обійшлися Ізраїлю в тисячі життів мирних людей. Те ж саме може статися сьогодні з Україною, тому ні про яку автономію ані Луганську, ані Донецьку не може бути й мови. На сьогодні тандем Зеленський-Кулеба чудово справляється у зовнішній політиці, отак і тримати", — сказав він.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україну "треба змусити" слідувати Мінським домовленостям.

"Якщо її (Україну — ред.) залишити наодинці із самою собою, зі своєю совістю, звичайно, вона нічого робити не буде. Її треба змушувати, саме для цього і був створений "Нормандський формат", але Берлін і Париж поки що манкують своїми зобов'язаннями Ми привертаємо їх увагу (членів "нормандської четвірки" Німеччину та Францію - ред.) до того, що це треба обов'язково зробити", — сказав він.

Росія домагається того, щоб Україна внесла зміни до своєї Конституції та надала східним областям країни так званий "особливий статус". Також РФ хоче від України амністії для луганських та донецьких бойовиків.