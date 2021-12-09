16:17, Сьогодні

"Це така зрівнялівка": нардеп про 50 тисяч допомоги при народженні дитини "Дуже важливо, щоб люди отримували не лише 50 тисяч"

В ефірі телеканалу "Україна 24" народний депутат від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк прокоментував інформацію про збільшення до 50 тисяч гривень допомоги українським родинам за народження першої дитини.

Так, за словами нардепа, подібний законопроект комітет соціальної політики розглядав ще навесні 2021 року.

"Насправді, це не нова ідея. Ще навесні 2021 року комітет соціальної політики розглядав законопрект, де передбачалося при народженні першої дитини виплата 50 тичяч гривень, другої - 100 тисяч, третьої - 150 тис грн", - каже він.

Читайте також: Економіст назвав величезний недолік держбюджету-2022

Цимбалюк зазначає, що кошти сім'ям мали надходити за рахунок прозорої роботи митниці та реальної деофшоризації - опдаткування коштів, які виводяться з держави. Але комітет соціальної політики відхилив законопроект.

"Позитив є у тому, що після цього представники монобільшості зареєстрували законопрект, яким передбачили підняття до 50 тисяч гривень усім тим, хто народить дітей. Поки він не розглядався".

Нардеп каже, що у законопроект монобільшості все одно потрібно вносити правки.

"Ідея непогана, але дуже важливо, щоби люди отримували не тільки 50 тисяч. Ми будемо вносити правки у разі ухвалення цього законопректу у першому читанні, щоби за другу, третю і кожну наступну дитину підняти виплати. Бо 50 тисяч - це така зрівняловка, слід робити інший стимул. Кошти однозначно є, в уряді теж про це говорять".

Нагадаємо, суттєво збільшити фінансування соціальних проектів планує у 2022 році український уряд. Зокрема, до 50 тисяч планують підняти допомогу при народженні дітей. Нині ця сума складає 41 280 гривень, виплата не індексувалася впродовж останніх 8 років. Ініціативу уряду ще має підтримати парламент.

Додамо, що Верховна Рада 2 грудня ухвалила закон "Про державний бюджет України на 2022 рік". За відповідне рішення проголосувало 268 народних депутатів.

У дежрбюджеті-2022 встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2393 грн (з 1 січня), 2508 грн (з 1 липня), 2589 грн (з 1 грудня). Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років з 1 січня становитиме 2100 грн, з 1 липня – 2201 грн, з 1 грудня – 2272 грн; для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2618 грн, з 1 липня – 2744 грн, з 1 грудня – 2833 грн; для працездатних осіб: з 1 січня – 2481 грн, з 1 липня – 2600 грн, з 1 грудня – 2684 грн.