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Нездійсненні вимоги: Гармаш висловився про переговори щодо Донбасу Сергій Гармаш розповів, як просуваються переговори щодо Донбасу

Представники Тристоронньої контактної групи, 8 грудня, обговорили можливості посилення режиму припинення вогню на Донбасі, однак не узгодили жодних рішень. Про це розповів в ефірі програми "Ранок чемпіонів" на телеканалі "Україна 24" член української делегації в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш.

За його словами, повернутися до цього питання учасники переговорного процесу планують на позачерговому засіданні.

"На жаль, позитивних результатів немає. Поки що відкрите питання щодо повернення до режиму припинення вогню, ми підготували документ, який сьогодні (9 грудня,- ред.), якщо влаштує всі сторони, може бути розглянутий на позачерговому засіданні групи", - розповів він.

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Журналіст також зазначив, що сторони не можуть домовитися про відкриття КПВВ на Донбасі. Як зазначає Гармаш, переговори заходять у глухий кут через російську сторону, яка "висуває нам політичні вимоги для того, щоб відкрити КПВВ".

"Вони хочуть, щоб Україна на рівні ВР та їх (мова йде про "Л/ДНР",- ред.) народних рад республік затвердили якийсь план дій, в якому будуть передбачені всі питання політичного врегулювання. Але такий документ ніколи не прийме ВР, адже не визнає республіки, та й сам документ розроблятиметься роками", - сказав журналіст.

Нагадаємо, що 8 грудня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що на засіданні Тристоронньої контактної групи мають бути вирішені три основні питання: повернення до режиму припинення вогню, обмін полоненими та відкриття КПВВ.

Раніше Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив про можливість приєднання США до переговорів щодо Донбасу.

"Не прямо в Мінському процесі. Там, на жаль, немає іншого місця для Сполучених Штатів, ніж модератора в одній із робочих підгруп від імені ОБСЄ, там в принципі може бути й американець. Але нам це нічого не дає, крім того, що США краще розумітимуть ситуацію і краще знатимуть, що відбувається насправді. Впливу на переговори це не дасть.

У Нормандський формат їх не пустять, бо ані Франція, ані Німеччина, ані тим більше Росія не зацікавлені в цьому. А ось прямий канал в принципі вигідний сьогодні й Росії, яка зацікавлена у прямому діалозі за всіма форматами зі США, і Сполученим Штатам, які хочуть впливати на цей процес. Я думаю, і Україні це вигідно, тому що підтримка США досить вагома. Тут важливо, щоб ми могли чітко озвучувати США нашу позицію та пояснювати плюси й мінуси", — сказав він.