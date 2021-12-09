11:40, Сьогодні

Вторгнення Росії в Україну: Данилюк пояснив, чому він вважає реальною цю загрозу Ексміністр повідомив, чому Путін після переговорів з Байденом не послабить ескалацію щодо України

Не всі українці розуміють, що загроза нового вторгнення російської армії в Україну реально існує. Це недоробка влади, яка не доносить населенню всю інформацію про цю загрозу.

Такою точкою зору поділився в програмі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" ексміністр фінансів Олександр Данилюк.

"Виникає запитання: чому люди не вірять у це (в загрозу вторгнення РФ - ред.)? Я живу в іншій реальності. Я щодня спілкуюсь зі своїми колегами з Великої Британії та США. Там зовсім інша ситуація. Вони не розуміють, чому українці не знають про цю загрозу. Всі, хто хоче, всі вони мають доступ до цієї інформації. Чому наша влада не інформує українців? Якщо влада мовчить, то опозиція не може інформувати, бо опозиції не можуть так довіряти. Влада обрана на цей час, до неї прислухаються. Чому влада мовчить? Я вважаю, що якщо українці обирали владу для того, щоб влада приховувала інформацію, тому що всі такі інфантильні, тоді й влада така", — зазначив Данилюк.

Читайте також: Грузинського сценарію не буде - політик про нові погрози Кремля Україні

Він підкреслив, що є ймовірність того, що українська влада свідомо не оголошує інформацію, що стосується загрози з боку РФ.

"Мені здається, що сама влада боїться цю інформацію оприлюднити для того, щоб українці розуміли реальні загрози. Тому що немає зараз відповіді на багато запитань. І це дуже сильно турбує... Звичайно, я хотів би поділитися тією інформацією, яку отримав я. Якби я вам її передав, то тут було б 100/0 (йдеться про голосування в студії щодо загрози з боку РФ, Данилюк вважає, що люди відчували б цю загрозу на 100% - ред.). Тому що реальність загрози дуже висока", - сказав ексміністр.

Крім того, Данилюк вважає, що президент США Джозеф Байден під час діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним не переходив "червоні лінії", якими окреслені національні інтереси України. Однак за словами Данилюка, це не означає, що Путін припинить ескалацію щодо України.

"Що стосується зустрічі Байдена і Путіна, то я вважаю, що там ніяких "червоних ліній" не було перетнуто з боку президента Байдена. Це добре. Але це не означає, що на цьому можна заспокоїтися. Путін не так просто стягнув до кордонів збройні сили й продовжує їх стягувати. Він несе витрати - десятки мільйонів доларів щодня. Ці високі витрати не для того, щоб зараз поговорити з Байденом, отримати відмах і заспокоїтися. Ні. Він зараз розмірковує над тим, що робити далі. На цьому він не заспокоїться. Зараз треба приділяти увагу тому, якими наступними будуть його кроки", - сказав він.

Зазначимо, що секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко своєю чергою заявив, що збройних сил РФ, зосереджених на українському кордоні, не вистачить для повномасштабного вторгнення в Україну.

Він пояснив, що наразі на кордоні з Україною зосереджено приблизно 92 тисячі російських військ, однак вони не підготовлені до повномасштабного ведення війни.

"Це ті військові частини, які перебувають у місцях постійної дислокації з 2014 року. Це ділянка від Білорусі й до Кавказу. За час, поки на українському кордоні нагніталася ситуація, збільшення відбулося приблизно на 3 тисячі - це ніщо, якщо ми говоримо про повномасштабне вторгнення, як його малюють на картах", - сказав Костенко.

Раніше глава Національного корпусу Андрій Білецький в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав, що не сумнівається в планах Путіна встановити повний геополітичний контроль над Україною.

"Я глибоко переконаний, що РФ планує встановити повний геополітичний контроль над Україною у військовий спосіб. Коли це станеться - навіщо нам гадати? Ми повинні відповідати на будь-яку загрозу виключно одним - фонетичним розбудовуванням сектора безпеки", - сказав він.