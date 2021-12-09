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Путін погрожує анексією ОРДЛО та висуває зустрічну умову - ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов розповів, чи є реальна небезпека військового наступу

Президент Росії Володимир Путін не наважиться відкрито напасти на Україну, але шантажуватиме Захід приєднанням ОРДЛО.

Таку думку в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" висловив ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.

"Я не бачу жодної реальної небезпеки військового наступу найближчим часом, насамперед тому, що його ціна для Путіна буде неприйнятною... У нього як у Гітлера було - коли можна наступати, захоплювати, і тобі за це нічого немає, ти не витрачаєш життя своїх солдатів, або витрачаєш, але трошки, то нація тобі аплодує. Коли починаються справжні втрати, тут починаються проблеми. В Україні бліцкригом явно не пахне. Якщо вже у 2014 році, коли армію було абсолютно розвалено, не вийшло, мені здається з тих пір якихось ілюзій щодо того, що це може бути успішна військова операція, немає", - заявив Пономарьов.

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Ексдепутат Держдуми припустив, що Путін може шантажувати Захід анексією так званих "ДНР-ЛНР".

"Недаремно він говорить про те, що там 76% паспортів РФ, я це питання поставлю перед Байденом. Він такі натяки робить. Я думаю, що він американців саме цим і шантажує... Я думаю, Путін на цю тему тисне, і він дає можливість американцям здобути якусь перемогу - була загроза, ви запобігли цій загрозі, є певне зростання рейтингу... Питання, що він просить натомість. Очевидно, що щось він хоче отримати від Заходу", - зазначив він.

На думку Пономарьова, відбувається аналог "Мюнхенської змови", оскільки Путіну потрібна Білорусь.

"Захід, на жаль, Білорусь уже списав, особливо американці. Для них слово "Русь" у назві - це практично Росія. Лукашенко не та людина, яку вони захищатимуть... Мені здається, що Путін хоче досягти гарантій невтручання Заходу, якщо буде анексія, об'єднання з Білоруссю. Це, на мою думку, його основне завдання", - заявив ексдепутат Держдуми.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі та трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.

У свою чергу екс-глава Служби безпеки України Ігор Смешко заявив, що Володимир Путін ставить головною метою свого правління ліквідацію України як держави та її включення до складу РФ.

"Питання для президента Путіна тут принципове. Україна в його розумінні - найкраща частина (колишнього СРСР - ред.). І ще - 140 мільйонів. Демографія говорить те, що слов'янський компонент скоро може бути не основним у цій державі", - заявив ексглава СБУ.