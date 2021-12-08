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Завоювати Україну: пораховано війська для плану Путіна Експерт прогнозує, що у найближчі місяці РФ не вдасться до повномасштабного наступу

Наявність збройних сил РФ на українському кордоні не вистачить для повномасштабного вторгнення в Україну. Таку думку озвучив в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Він пояснив, що наразі на кордоні з Україною зосереджено близько 92 тисячі російського війська, однак наявні збройні сили не підготовлені до повномасштабного ведення війни.

"Це ті військові частини які перебувають у місцях постійної дислокації, у яких вони перебувають з 2014 року. Це ділянка від Білорусі і аж до Кавказу. За час, поки на українському кордоні нагніталася ситуація, збільшення відбулося приблизно на 3 тисячі - це ніщо, якщо ми говоримо про повномасштабне вторгнення, як його малюють на картах", - каже Костенко.

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За його словами, чисельність війська занадто мала як для наступу у польових умовах, так і для бойових дій у містах.

"Для військ, які наступають на противника, перевага має бути утричі більшою, якщо бойові дії відбуваються в польових умовах. Якщо ми беремо місто, де відбуватиместь наступ - перевага над противником має бути у 7-10 разів. Тобто, якщо наша армія нараховує 250 тисяч військовослужбовців, ми можемо порахувати мінімум, яким повинен бути контингент РФ для повномасштабного вторгнення в Україну - близько 700 тисяч. Якщо взяти до увагу, що у російської армії краще озброєння - 600 тисяч військ, які мають перебувати на кордоні".

За його інформацію, наразі уся армія РФ нараховує близько 711 тисяч військовослужбовців. Тобто, якщо мова йде про повномасштабне вторгнення в Україну, про яке говорять не один місяць, Росія б мала перекинути на кордон практично усі свої війська.

"Ми не бачимо складів з боєприпасами, масових розгортання госпіталів. Так, є активність розвідки з того боку, але це усе в рамках того, що ми ідентифікували до того. Якщо ми зараз кажемо про 92 тисячі, то 88 тисяч війська РФ було з 2014 року. Тому, наразі і у найближчі місяць-два Росія не вдасться до повномасштабного вторгнення. Ескалація на Сході України - так, можна зробити такий висновок".

Раніше глава Національного корпусу Андрій Білецький в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав, що не сумнівається в планах Путіна встановити повний геополітичний контроль над Україною.

"Я глибоко переконаний, що РФ планує встановити повний геополітичний контроль над Україною у військовий спосіб. Коли це станеться - навіщо нам гадати? Ми повинні відповідати на будь-яку загрозу виключно одним - фонетичним розбудовуванням сектора безпеки", - сказав він.