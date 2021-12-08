Грузинського сценарію не буде - політик про нові погрози Кремля Україні

Коба Накопія оцінив гучну заяву Сергія Лаврова

Грузинського сценарію не буде - політик про нові погрози Кремля Україні

Росія, незважаючи на погрози на адресу України, не зможе повторити сценарій війни із Грузією 2008 року.

Таку думку в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" висловив депутат парламенту Грузії від партії "Єдиний національний рух" Коба Накопія, коментуючи гучну заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова.

"Грузія, коли це все починалося, була практично віч-на-віч з Росією. Таку загрозу до початку цього конфлікту ніхто не відчував і не бачив. Чомусь нам ніхто не казав, як стягуються війська до кордонів Грузії. Вони протягом доби опинилися в тунелі, що з'єднує кордон Росії з Грузією - 30 тисяч солдатів і важкої техніки у 2008 році... Але сьогодні не ті часи, сьогодні світ змінився, ніхто просто так не дасть найбільшу країну в Європі Україну на розтерзання російським військам. В цьому я цілком впевнений", - зазначив грузинський політик.

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Накопія висловив упевненість, що у 2008 році, якби саміт НАТО у Бухаресті надав План дій для членства в Альянсі для України та Грузії, "ні серпня 2008 року не було б у Грузії, не було б подій на Донбасі та у Криму".

"Ці заяви Лаврова, я вважаю, що ніяк не вплинуть на те, що Грузія та Україна будуть членами НАТО. Він може говорити все, що хоче. Прагнення грузинського та українського народу, керівництва обох країн, хто б не був на чолі держави – це рішення людей, які проживають саме в цій державі", - заявив він.

При цьому Накопія визнав, що реальна загроза з боку Російської Федерації існує завжди.

"Одну картину видно дуже зрозуміло - коли потрібно поторгуватися з американцями, із Заходом, у них з'явилася нова мода - підганяти війська до кордону України, після чого добиватися зустрічі з Байденом, європейськими лідерами та торгуватися за невведення якихось санкцій. Найголовніше - Україна не та, яка була у 2014 році. Сьогодні українська армія набагато серйозніше оснащена, набагато потужніша, сильніша - з точки зору озброєння, з точки зору підготовленості персоналу. Найголовніше - Україна не одна. Дуже важливо, щоб вона була не одна постійно в цьому процесі, щоб Україна розмовляла з Росією не віч-на-віч, а разом зі своїми західними партнерами", - додав депутат парламенту Грузії.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що можлива перспектива членства в НАТО для України та Грузії – це "гра з вогнем".

"Рішення Бухарестського саміту, що Україна і Грузія стануть членами НАТО - це міна в основу конструкції європейської безпеки. Одного разу в серпні 2008 року вже вибухнуло, коли Саакашвілі, який перебував в ейфорії від НАТО-перспективи, наважився на авантюру, яка обернулася якнайважчими наслідками для самої Грузії і підвела ситуацію у сфері безпеки до небезпечної межі. Ті, хто завчено повторюють бухарестські тези і кажуть, що у питанні розширення НАТО треті країни не мають права висловлювати свою позицію - ці люди грають з вогнем", - цитує Лаврова "Європейська правда".

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі та трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.

Своєю чергою литовський журналіст Аудрюс Сяурусявічюс висловив думку, що президент Росії Володимир Путін зруйнував "русский мир" й назавжди втратив Україну.

Джерело Україна 24 Теги Росія Грузія НАТО Сергій Лавров