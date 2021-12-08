23:19, Вчора

Грузинського сценарію не буде - політик про нові погрози Кремля Україні Коба Накопія оцінив гучну заяву Сергія Лаврова

Росія, незважаючи на погрози на адресу України, не зможе повторити сценарій війни із Грузією 2008 року.

Таку думку в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" висловив депутат парламенту Грузії від партії "Єдиний національний рух" Коба Накопія, коментуючи гучну заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова.

"Грузія, коли це все починалося, була практично віч-на-віч з Росією. Таку загрозу до початку цього конфлікту ніхто не відчував і не бачив. Чомусь нам ніхто не казав, як стягуються війська до кордонів Грузії. Вони протягом доби опинилися в тунелі, що з'єднує кордон Росії з Грузією - 30 тисяч солдатів і важкої техніки у 2008 році... Але сьогодні не ті часи, сьогодні світ змінився, ніхто просто так не дасть найбільшу країну в Європі Україну на розтерзання російським військам. В цьому я цілком впевнений", - зазначив грузинський політик.

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Накопія висловив упевненість, що у 2008 році, якби саміт НАТО у Бухаресті надав План дій для членства в Альянсі для України та Грузії, "ні серпня 2008 року не було б у Грузії, не було б подій на Донбасі та у Криму".

"Ці заяви Лаврова, я вважаю, що ніяк не вплинуть на те, що Грузія та Україна будуть членами НАТО. Він може говорити все, що хоче. Прагнення грузинського та українського народу, керівництва обох країн, хто б не був на чолі держави – це рішення людей, які проживають саме в цій державі", - заявив він.

При цьому Накопія визнав, що реальна загроза з боку Російської Федерації існує завжди.

"Одну картину видно дуже зрозуміло - коли потрібно поторгуватися з американцями, із Заходом, у них з'явилася нова мода - підганяти війська до кордону України, після чого добиватися зустрічі з Байденом, європейськими лідерами та торгуватися за невведення якихось санкцій. Найголовніше - Україна не та, яка була у 2014 році. Сьогодні українська армія набагато серйозніше оснащена, набагато потужніша, сильніша - з точки зору озброєння, з точки зору підготовленості персоналу. Найголовніше - Україна не одна. Дуже важливо, щоб вона була не одна постійно в цьому процесі, щоб Україна розмовляла з Росією не віч-на-віч, а разом зі своїми західними партнерами", - додав депутат парламенту Грузії.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що можлива перспектива членства в НАТО для України та Грузії – це "гра з вогнем".

"Рішення Бухарестського саміту, що Україна і Грузія стануть членами НАТО - це міна в основу конструкції європейської безпеки. Одного разу в серпні 2008 року вже вибухнуло, коли Саакашвілі, який перебував в ейфорії від НАТО-перспективи, наважився на авантюру, яка обернулася якнайважчими наслідками для самої Грузії і підвела ситуацію у сфері безпеки до небезпечної межі. Ті, хто завчено повторюють бухарестські тези і кажуть, що у питанні розширення НАТО треті країни не мають права висловлювати свою позицію - ці люди грають з вогнем", - цитує Лаврова "Європейська правда".

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі та трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.

Своєю чергою литовський журналіст Аудрюс Сяурусявічюс висловив думку, що президент Росії Володимир Путін зруйнував "русский мир" й назавжди втратив Україну.