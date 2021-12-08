22:11, Вчора

Три ознаки того, що Росія розв'яже війну проти України Нардеп вважає, що Росія нарощує агресію проти України ще з 1991 року

Рівень загрози нападу на Україну з боку Росії наразі дуже великий. Таку думку озвучив в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" голова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов.

"Агресія почалася не у 2014 році. Вона розпочалася з 1991 року, коли Україна отримала незалежність. Особливо процеси почалися з 2004 року. На жаль, замість того щоб укріплювати українську армію, її повним ходом розпродавали до 2014 року", - каже він.

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Політик перерахував ознаки, які, на його думку, вказують на те, що Росія дійсно готується до повномасштабного наступу на Україну вже найближчим часом.

"По перше, Росія провела найбільші навчання резервістів у своїй історії. По друге, вони проклали додаткові залізничні лінії від місць локації своїх дивізій до кордону з Україною. По третє, вони розгорнули системи медичного забезпечення. І таких кроків дуже багато", - зазначив Герасимов.

На його подив, українська влада досі адекватно не реагує на ворожі дії РФ. Замість України, агресію Росії намагаються втримати наші західні партнери.

"Питання не тільки у кількості військ, які сьогодні зосереджені недалеко від українського кордону. А питання у наборі певних кроків РФ, які американці побачили, але чомусь їх не побачили в Україні. Складається враження, що західні партнери сьогодні захищають суверенітет України більше, ніж українська влада. Це як мінімум викликає здивування", - сказав він.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозувала, чи ризикне господар Кремля напасти на Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі та трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.

А на думку литовського журналіста Аудрюса Сяурусявічюса, президент Росії Володимир Путін зруйнував "русский мир" і назавжди втратив Україну.