22:04, Вчора

Ексглава СБУ назвав мету номер один для Путіна Президент РФ замислюється, як він увійде до історії, зазначив Ігор Смешко

Президент Росії Володимир Путін ставить головною метою свого правління ліквідацію України як держави та її включення до складу РФ.

Про це заявив в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" ексглава Служби безпеки України Ігор Смешко.

"Мета залишається у президента Путіна стара, традиційна з перших днів його президентства, а це вже більш як 20 років. Він вважає, що найбільша трагедія 20-го століття - розпад Радянського Союзу... На сьогодні при незмінній владі людина думає, як вона увійде в історію", - зазначив Смешко.

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За його словами, для президента РФ велика історична мета - повернення Росії в межі Радянського Союзу, і Україна - це ключове питання.

"Питання для президента Путіна тут принципове. Україна в його розумінні - найкраща частина (колишнього СРСР - ред.). І ще - 140 мільйонів. Демографія говорить те, що слов'янський компонент скоро може бути не основним у цій державі", - заявив ексглава СБУ.

Як підкреслив Смешко, для Путіна "мета номер один - руйнація державності України, включення України, в кращому випадку, до складу Російської Федерації, або повний контроль, як над Білоруссю, над нашою територією".

Коментуючи концентрацію російських військ біля кордонів України, ексглава СБУ зазначив:

"Зараз ця концентрація військ ставить президента Путіна на рівень президента Сполучених Штатів... На сьогодні він, як у грі в покер, підняв ставки до найвищого рівня".

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Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі та трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.

Своєю чергою литовський журналіст Аудрюс Сяурусявічюс висловив думку, що президент Росії Володимир Путін зруйнував "русский мир" й назавжди втратив Україну.