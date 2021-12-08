20:22, Сьогодні

Захід "забув" про важливу обіцянку Україні - Піскун розкрив подробиці "Північний потік-2" працюватиме, нагадав ексгенпрокурор

Країни Заходу перестали згадувати про компенсацію Україні від запуску російського газопроводу "Північний потік-2", хоча ще кілька місяців тому подібні заяви лунали регулярно.

Про це заявив в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексгенпрокурор Святослав Піскун.

"Погано те, що все-таки "Північний потік-2" буде працювати. Це вже стало остаточно зрозуміло, і Байден проконсультувався з першоджерелами цього "Потоку". Тобто Німеччина, Італія і Франція зацікавлені в російському газі. Він з ними поговорив, переконався, що є така зацікавленість, тому і відбулася розмова з Путіним, коли він певно і дав згоду на те, що "Північний потік-2" все-таки буде. Це зрозуміло від того, що забрали відповідні документи, не пройшли в Америці в Конгресі і в Сенаті", - сказав Піскун.

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Ексгенпрокурор зазначив, що його насторожує те, що "зовсім перестали говорити про компенсацію втрат України".

"Півроку тому Меркель наполягала і заявляла, що ми готові на "Північний потік-2", але з обов'язковою компенсацією державі Україна тих втрат, які вона понесе. Пройшло всього чотири місяці, і ніхто про це не говорить. Ви забрали в нас газ, ви забрали в нас потоки, ви нашу трубу знекровили... Дайте щось і нам, це ж гра в одні ворота", - підкреслив він.

Як відомо, США і Німеччина 21 липня офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США й Німеччина зазначили, що в інтересах України та Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Президент Росії Володимир Путін 20 серпня після переговорів з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що перспективи транзиту газу через Україну після 2024 року, коли завершується поточний контракт, залежать від європейських покупців - з урахуванням технічного стану й екологічних характеристик українського маршруту.

Путін зазначив, що Росія готова і після 2024 року транзитувати газ через Україну, "але повинні зрозуміти, на який термін і в якому обсязі, а для цього повинні зрозуміти від європейських партнерів, скільки вони готові закуповувати", пише DW.

Нагадаємо, Україна і Росія 30 грудня 2019 року підписали договір про продовження на 5 років транзиту газу через українську ГТС. Згідно з документом, Росія зобов'язалася прокачати через Україну до Європи 65 млрд кубометрів газу у 2020 році й по 40 млрд кубометрів на рік у наступні чотири роки.