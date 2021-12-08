20:06, Сьогодні

Влада США показала своє ставлення до України - нардеп "Це погано для України"

В ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" нардеп Ярослав Железняк прокоментував рішення влади США прибрати з оборонного бюджету на 2022 фінансовий рік пропозиції про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

"Наскільки я розумію, ситуація була така: правки, які були дуже важливі й на них наполягали наші друзі в США, не набрали підтримки в Конгресі. І після цього вони зникли (правки - ред.). Це погано для України, адже ці поправки давали нам можливість зокрема блокувати запуск "Північного потоку-2", - сказав він.

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За його словами, про наслідки перемовин між Росією та США стане відомо після розмови Володимира Зеленського з Джо Байденом. Спілкування між ними має відбутися у четвер, 9 грудня.

"Але мені здається, що переговори між Байденом і Путіним завершилися тим, що РФ буде й надалі впроваджувати "Північний потік-2". На жаль, багато речей, які можна було зробити на рівні Конгресу США, вже неможливо. Інформація про бюджет виглядає так, що підтверджується. На жаль, ми втратили багато часу, коли можна було випередити цю ситуацію заздалегідь", - зазначив він.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України.

Експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мою думку. Можливо, навіть дозволити відправити натовські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мою думку, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така все одно залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - зазначив він.

Своєю чергою російська журналістка Юлія Латиніна розповіла, чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.