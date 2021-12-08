17:55, Сьогодні

Перенесення виборів до Ради: нардеп розповіла, що можна передбачити "У мене є величезні сумніви"

Історія з перенесенням парламентських виборів в Україні вже давно обговорюється у Верховній Раді. Про це заявила в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" нардепка Людмила Буймістер.

"Ця історія "гуляє" вже дуже давно. І недивним є таке бажання влади на сьогодні - якомога довше продовжити свою каденцію, навіть користуючись таким механізмом, як Конституційний суд", - сказала вона.

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На думку нардепки, можна з великою долею ймовірності передбачити, які будуть результати розгляду цього конституційного звернення:

"На сьогодні, оскільки представники президента Зеленського в сумнівний спосіб були призначені на вигадані посади в Конституційному суді, ми можемо з великою долею ймовірності передбачити, які ж будуть результати розгляду цього конституційного звернення. З великою долею ймовірності Конституційний суд таки дасть роз'яснення, що вибори мають відбутися фактично на рік пізніше, ніж за законом. У мене є величезні сумніви, що цей парламент - у тому вигляді, в якому він існує на сьогодні - в принципі зможе добути свою каденцію".

За її словами, можливо, зміниться сама конфігурація роботи в парламенті:

"Сьогодні ми бачимо настільки системно кризову ситуацію в енергетичній галузі, яка загрожує нам віяловими від'єднаннями електроенергії... що я думаю, що все-таки або зміниться сама конфігурація роботи в парламенті... З іншого боку, в такій ситуації зі збільшенням споживчих цін, із неминучим збільшенням тарифів... можна передбачати, що зростатиме напруження в суспільстві. Якщо ми вже будемо вибирати між соціальним загостренням і перевиборами до українського парламенту, то я б вибирала перевибори. ...Як єдиний цивілізований і юридично обґрунтований шлях для того, щоб, по-перше, владнати кризу, по-друге, відновити ту справедливість, коли парламент дійсно буде репрезентативним органом, який представлятиме реальну підтримку суспільства України тих чи інших політичних сил".

Нагадаємо, перший віцеспікер, представник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що питання перенесення виборів до Верховної Ради з 2023-го на 2024 рік - за Конституційним судом.

"Для звернення (до КСУ - прим. ред.) треба 45 народних депутатів. Я, як і мій колега Руслан Стефанчук, не готовий підписувати таке звернення. У мене інша думка щодо цього. Чекатимемо на новини у цьому напрямку, якщо будуть ці новини, то, звичайно, всі про них знатимуть. Ми не маємо іншого механізму, крім як роз'яснення Конституційного суду", - сказав він.

Раніше журналіст Дмитро Гордон сказав, що в Раді може початися активне переміщення нардепів із фракції "Слуга народу" в інші політичні сили. Це може призвести до розпаду парламенту, за яким піде його розпуск.

"Депутати йдуть із фракції "Слуга народу". Вони йтимуть надалі. Вони не хочуть пов'язувати себе з тією політикою, яка сьогодні відбувається, владною політикою. Деяким соромно, я допускаю це. Деяких купуватимуть. До чого це призведе? Це призведе до розпаду парламенту. Цей парламент, я думаю, скоро "піде у безвість". Тому що парламентської більшості вже де-факто не існує. Монополії "слуг народу" на парламент вже немає. Це закінчиться тим, що не буде коаліції. Не зможе парламент приймати нічого, почекають декілька місяців і розпустять парламент, і все", - сказав журналіст.