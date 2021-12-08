17:15, Сьогодні

"Великі ризики для України": військовий експерт пояснив, чого чекати від Росії РФ змусила своє населення повірити в міф, зазначив Олександр Мусієнко

Президент Росії Володимир Путін змусив росіян повірити в те, що Україна погрожує РФ. В майбутньому це створить для України великі ризики.

Про це в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" заявив військовий експерт Олександр Мусієнко

"В Росії імперські агресивні сценарії не зняті з порядку денного. На превеликий жаль, від цього страждає Україна, від імперських посягань... Російська Федерація створила міф, в який вона змусила повірити своє населення. Населення РФ зараз вірить в те, що Україна погрожує Росії, що тут будуть бази НАТО, що тут є зброя... Вибачте, наведіть факти - хоч одна система озброєнь, яка присутня, країн-членів НАТО чи Сполучених Штатів на території України, яка становить загрозу Російській Федерації. Нема такої, і я думаю, що найближчим часом, скоріше за все, на жаль, не з'явиться. Погроз в цьому немає", - підкреслив експерт.

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Мусієнко пояснив, в чому полягають найбільші ризики для України:

"Може дійти до такої межі, що в російської влади не буде іншого сценарію, окрім продовження бойових дій, оскільки вони настільки зовнішню політику перевели на внутрішній дискурс, що їм не буде дати нічого іншого населенню, окрім продовження агресивних дій. В цьому є дуже велика біда. Біда не в тому, що Росія перевертає факти, а в тому, що вона змушує повірити в це, і це великі ризики для нас".

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі та трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.

Своєю чергою, литовський журналіст Аудрюс Сяурусявічюс висловив думку, що президент Росії Володимир Путін зруйнував "русский мир" та назавжди втратив Україну.