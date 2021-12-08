16:57, Сьогодні

США можуть приєднатися до нормандського формату: ексглава МЗС оцінив ефект для України Костянтин Грищенко прокоментував заяву МЗС Росії

Чи можуть США приєднатися до нормандського формату переговорів щодо Донбасу, розповів в ефірі програми "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ Костянтин Грищенко.

"Це можливість. Все залежить від того, наскільки буде підтверджена готовність Росії погодитися на підключення США, і від того, кого після цього американці призначать своїм представником. І від цього залежить, наскільки це буде ефективно. Але в цілому вперше прозвучала така заява (про можливість підключення США — ред.), і я думаю, це позитив", — сказав він.

Читайте також: Тривожні сигнали для України: дипломат висловився про переговори Байдена та Путіна

Грищенко розповів, чому у Кремлі хочуть говорити зі Сполученими Штатами.

"...Оскільки Росія вважає, що тільки зі США варто вести серйозні переговори. І досягти будь-якого компромісу, який буде прийнятним для України, на думку Кремля, можна тільки зі США. Вони дійшли цієї думки, тому що всі переговори зі США велися у двосторонньому порядку, і це виявилося неефективним для Кремля. Тепер вони погодилися на те, що вони готові змінити конфігурацію. Те, що перевага США для Кремля непорівнянна з тим, що можуть запропонувати Франція та Німеччина разом узяті, очевидно", — сказав він.

Читайте також: Що робити Україні наодинці з Путіним: нардеп дав відповідь

Раніше в Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що "немає протипоказань" приєднання США до нормандського формату.

"У принципі протипоказань до приєднання США немає, оскільки вони реально впливають на Україну, і від позиції Вашингтона залежить дуже багато в урегулюванні українського конфлікту. Якщо США реально готові зробити свій внесок, ми завжди були відкриті до того, щоб Америка чинила свій вплив на Київ", - заявив в.о. директора Третього європейського департаменту МЗС Росії Олег Красницький.