16:08, Сьогодні

Названі головні підсумки переговорів Путіна та Байдена: що отримає Україна Володимир Путін не зміг досягти того, що хотів, зазначив Іван Яковина

Президент Росії Володимир Путін на переговорах із президентом США Джо Байденом не зміг переконати Штати натиснути на Україну у питанні Мінських угод. Більше того, Захід пригрозив Путіну дуже жорсткими санкціями, що дає Україні гарантії безпеки.

Таку думку висловив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" журналіст-міжнародник Іван Яковина.

"По-перше, мою увагу привернуло, що Росія дві години після завершення розмови не могла опублікувати свою думку щодо того, що сталося. Але комюніке, що було потім, було дуже довгим, набагато більш багатослівним, ніж американське, тому що американці одразу опублікували і сказали що хотіли. Російська заява з цього приводу була висловлена ​​в дуже миролюбному тоні, загалом було зрозуміло, що нічого Володимир Путін не зміг домогтися з того, що хотів. Головним чином він хотів змусити американців натиснути на Україну для того, щоб Україна виконала Мінські угоди у частині надання Донбасу особливого статусу. Цього не сталося, і це, як на мене, найголовніший підсумок", - пояснив журналіст.

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Яковина також прокоментував інформацію ЗМІ про те, що під час переговорів Байдена та Путіна з узгодженого військового бюджету США на наступний рік нібито були прибрані санкції щодо "Північного потоку-2":

"Насправді вони там, взагалі-то, і не з'являлися, тому це не справжня "зрада". Окрім іншого, голосування ще не відбулося в Сенаті, тому ми не знаємо, чи буде прийнято оборонний бюджет без санкцій. Тут ще можливі варіанти, поки що теж рано панікувати".

За його словами, найважливіше в тому, що "американці та європейці зараз надали, по суті, гарантії безпеки Україні".

"Вони сказали Путіну, що санкції введуть настільки серйозні, що він злякався і відповз назад. Тому ці "атомні санкції" або "санкції з пекла" – різні звучали назви – можна вважати гарантією абсолютної безпеки України. Ці санкції справді налякали Володимира Путіна і всю російську верхівку, вони не готові піти на ухвалення Заходом таких санкцій проти них, тому що розуміють, що для них це буде практично катастрофічні наслідки нести. Тому мені здається, що можна розглядати підсумки цього протистояння таким чином - Захід надасть Україні гарантії безпеки, наскільки можуть бути гарантії безпеки під час окупованої частини території, але зараз Україна має певні гарантії безпеки від Заходу на найближчі, напевно, кілька років", - сказав журналіст.

Як зазначив Яковіна, "це звичайно не вступ до НАТО, але хоча б щось".

"Ми розуміємо, що протягом найближчих кількох років Володимир Путін не нападе на Україну, оскільки санкції, які Захід викотив, будуть абсолютно вбивчими для Путіна", - додав він.

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Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори щодо України.

Експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мій погляд. Можливо, навіть дозволити відправити НАТОвські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мій погляд, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така однак залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - зазначив він.

Своєю чергою, російська журналістка Юлія Латиніна розповіла, чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.