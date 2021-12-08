12:03, Сьогодні

Що робити Україні наодинці з Путіним: нардеп дав відповідь "Допомога західних партнерів буде"

У протистоянні України та Росії єдине, що зможе врятувати Україну, - це українська армія. Про це під час телемарафону "Червоні лінії: Вашингтон//Москва" на телеканалі "Україна 24" сказав народний депутат Роман Соха.

На його думку, сьогодні видно, що для Путіна вже стало звичкою шантажувати Україною та його бажання отримати омріяні цілі.

"Навесні це було бажання отримати діалог із Байденом. Він його отримав. Сьогодні має низку вимог, щоб НАТО не просувалося далі на територію України, щоб знову отримати наступний діалог із Байденом, обговорити ці питання. Він це отримує. А тепер уявімо собі, що колись він (Путін – прим. ред.) не отримає бажаного. Я думаю, що тоді Україна залишиться... Звичайно ж, я впевнений, що допомога західних партнерів буде, але Україна залишиться віч-на-віч з ось цією проблемою, бідою, війною. І єдине, що зможе нас врятувати – це наша українська армія. Весь світ розуміє рівень небезпеки. Запитання: чи ми її розуміємо?", - сказав він.

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Також нардеп розповів про цифри в новому держбюджеті на 2022 рік:

"Є там дуже цікава стаття "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння військової техніки, засобів та обладнання". Так ось, у 2019 році закладено 23 млрд, у 2020 році – 23 млрд, у 2022 році – 28 млрд. Водночас на дороги ми закладаємо 126 млрд. Тобто в мене запитання: а чи розуміємо ми, що ось там уже стоїть не 100-тисячна російська армія, а 175-тисячна російська армія? Ще одна цифра, за яку мені дуже соромно. Звучить вона так: "Будівництво, придбання житла для військовослужбовців ЗСУ": 2019 рік - 1 млрд 200 млн, 2020 рік - 1 млрд 200 млн, 2022 рік - 1 млрд 230 млн. Це рівно у 100 разів менше, ніж скільки ми відправили на дороги. Тож про що ми говоримо? Виходить, що наша армія... має з лопатами, демотивована йти воювати? Ми не даємо нормальну кількість грошей на те, щоб техніка була куплена, щоб ми отримали нове озброєння і наш солдат, щоб та людина, яка віддала обов’язок Україні, щоб Україна віддала борг йому, щоб вона відчувала себе мотивованою, - цього нема, я не бачу цього у бюджеті на 2022 рік. Це велика проблема. Запитання: чи розуміємо ми ступінь загрози?".

Водночас він назвав і 3-й аспект:

"У нас є власний видобуток газу, шахти для вугілля. Де в бюджеті ті гроші, щоб ми могли розвивати ці напрямки 2022 року? Виходить, що цією рукою ми показуємо кулак, а цією - просимо".

Також, на його думку, проблема в безглуздому керівництві в енергетичному напрямку:

"Завдяки цьому ми отримуємо таку ситуацію, коли війна, а ми маємо вибрати: або мерзнути країні, або стати на коліна і про щось просити".

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Нагадаємо, Верховна Рада 2 грудня ухвалила закон "Про державний бюджет України на 2022 рік". За відповідне рішення проголосувало 268 народних депутатів.

У дежрбюджеті-2022 встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2393 грн (з 1 січня), 2508 грн (з 1 липня), 2589 грн (з 1 грудня). Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років з 1 січня становитиме 2100 грн, з 1 липня – 2201 грн, з 1 грудня – 2272 грн; для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2618 грн, з 1 липня – 2744 грн, з 1 грудня – 2833 грн; для працездатних осіб: з 1 січня – 2481 грн, з 1 липня – 2600 грн, з 1 грудня – 2684 грн.

Експерт з питань соцполітики Андрій Павловський заявив, що методики визначення прожиткового мінімуму в Україні є застарілими.

"Зверніть увагу, що мінімальна пенсія - 1934 грн, а фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб - 3760 грн. Тобто вдвічі менше в нас прожитковий мінімум на фактичні показники. І так по всіх соціальних стандартах. І так само зменшений прожитковий мінімум уряд заклав у бюджет на наступний рік. Тобто в нас наступного року всі соціальні показники, соціальні програми будуть вдвічі недофінансовані", - сказав Павловський.