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Є ознаки держзради - однокурсник Путіна про "вагнергейт" Зірвана спецоперація могла стати найблискучішою в історії спецслужб, вважає Юрій Швець

Зрив операції української розвідки із затримання російських найманців ПВК "Вагнер" міг статися внаслідок державної зради у найвищих ешелонах влади.

Таку думку в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" висловив колишній радянський розвідник, однокурсник президента РФ Володимира Путіна, ексмайор КДБ Юрій Швець.

"Я знаю особисто деяких учасників цієї операції протягом тривалого часу. Моє розуміння цієї операції полягає в тому, що вона була, вірніше, вона розроблялася. Вона могла б бути найблискучішою операцією в історії світових спецслужб, яка б затьмарила операцію "Моссад" з викрадення нацистського злочинця в Аргентині (Адольфа Ейхмана - ред.). Ця українська операція по "вагнерівцях" була набагато складнішою, вона була віртуозна, за нею можна було знімати кіно", - заявив однокурсник Путіна.

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Швець висловив думку, що спецоперація "була злита".

"В результаті, я вважаю, є ознаки держзради, які необхідно розслідувати, тому що йдеться про ознаки держзради дуже високо", - наголосив він.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції розкритикував колишнього главу військової розвідки Василя Бурбу, який заявляв про причетність керівництва України до зриву операції з "вагнерівцями".

"Бурбу я особисто не дуже добре знав. Коли я прийшов, я хотів його звільнити, бо розвідники не дуже добре про нього говорили. Він керував блокуванням транспорту на Майдані, це важливий момент... Потім була історія, що паралельно в резиденції, де я тимчасово живу, проживав пан Бурба. Відремонтував її за 11 млн. Він бізнесмен, але це розвідка, це ж не Бессарабка. Усім відомо, що він займався таким бізнесом, він отримував ту чи іншу інформацію і заробляв на цьому гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував, не влаштовував і майбутнього міністра оборони. Усі розвідники та великі бізнесмени про це знали. Може, чутки, а може, й ні", - сказав він.

Раніше Василь Бурба заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що однією з причин зриву спецоперації щодо "вагнерівців" міг бути "кріт" в українській владі.

"Провал спецоперації - це тільки ланцюжок провалів, які відбуваються останнім часом. Людей звільняють, у людей забирають документи прикриття. В командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто це ланцюг, і мало б слідство за рік відповісти - у нас є кріт, чи немає?" - наголосив він.