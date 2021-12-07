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"Поганий хлопчисько": екс однокурсник Путіна розповів, як у США сприймають РФ "Ось ця тактика Путіна, яку ми спостерігаємо"

Росію у світі вже давно не вважають наддержавою, хоча такий наратив досі присутній у Кремлі через наявність ядерної зброї. Про це сказав в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" Екс-співробітник КДБ СРСР, однокурсник президента Росії Володимира Путіна Юрій Швець.

"Цей аргумент перестав працювати. Нарешті зрозуміли (у США,-ред), що навіть один божевільний у Росії не здатний почати ядерну війну. У США зараз єдиний стратегічний противник - Китай. На це і звертається основна увага. А Росія, як хуліган - Північна Корея , коли все тихо, спокійно, потім раз - щось підірвали, запустили, зробили гидоту, щоб привернути до себе увагу, щоб з ними поговорили. Ось ця тактика Путіна, яку ми спостерігаємо", - каже він.

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За словами Швеця, у США чудово розуміють, що президент РФ може загратися і справді розпочати повномасштабний наступ на Україну. Тому Америка спільно із союзниками підготувала серйозний пакет санкцій для стримування Путіна.

"Зараз вони все підготували в рамках НАТО, ЄС - серйозний пакет попереджувального Путіна, який включає не лише безпрецендентні економічні заходи, а й серйозні військові пакети. Американці не кажуть, що вторгнення точно буде. Вони кажуть, що в Кремлі є план вторгнення. І концентрація військ відбувається за цим планом. І питання в тому, чи ухвалить Путін рішення здійснить вторгнення, чи його вдасність стримати за допомогою конкретних погроз.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори щодо України.

За словами російського економіста, екс-радника Путіна Андрія Іларіонова, США беруть участь у масштабній дезінформаційній кампанії проти України, мета якої - змусити Київ прийняти умови Мінських угод в інтерпретації президента Росії Володимира Путіна.

"Ця пропозиція була підтверджена під час візиту Нуланд до Москви, під час візиту директора ЦРУ Бернса до Москви, під час візиту українських керівників до Вашингтона на початку листопада. І буквально кілька днів тому було підтверджено під час розмов держсекретаря Блінкена та міністра закордонних справ України Кулеби у Стокгольмі, після чого і Блінкен, і Кулеба виступили з повідомленнями про те, що Мінські угоди - це єдиний формат, єдина підстава, яка забезпечить мирне існування".