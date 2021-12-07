23:11, Вчора

Байден допомагає Путіну тиснути на Україну - заява Ілларіонова Ексрадник Путіна розповів, як США залякують українців

США беруть участь у масштабній дезінформаційній кампанії проти України, яка має на меті змусити Київ прийняти умови Мінських угод в інтерпретації президента Росії Володимира Путіна.

Таку думку в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" висловив російський економіст, ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов.

"Сьогодні, до самого факту переговорів Байдена з Путіним, адміністрація США повідомила, що готується до евакуації американців з території України у разі нападу російських військ. Це не підтримка, а, я сказав би, провокація, підстав у якої немає жодних... Наразі вздовж українських кордонів немає російських військ, достатніх для великомасштабного наступу. Усі військові експерти в один голос кажуть, що немає жодних ознак того, що найближчим часом, йдеться про кілька тижнів як мінімум, відбудеться якесь серйозне велике вторгнення російських військ. Більше того, багато хто говорить про те, що такого вторгнення не буде взагалі", - зазначив ексрадник Путіна.

Читайте також: Путін зруйнував "русский мир" і назавжди втратив Україну – журналіст

Як підкреслив Ілларіонов, "те, що ми спостерігаємо останні півтора місяці - це безпрецедентних масштабів дезінформаційна кампанія, спрямована на українське суспільство".

За його словами, ціль цієї кампанії - "створити атмосферу страху, щоб спробувати залякати українське суспільство, спробувати шантажувати можливим наступом російських військ", щоб українці погодилися на ухвалення Мінських угод.

Російський експерт зазначив, що пів року тому на переговорах у Женеві Путін зробив Байдену пропозицію, з якою президент США погодився:

"Ця пропозиція була підтверджена під час візиту Нуланд до Москви, під час візиту директора ЦРУ Бернса до Москви, під час візиту українських керівників до Вашингтона на початку листопада. І буквально кілька днів тому було підтверджено під час розмов держсекретаря Блінкена та міністра закордонних справ України Кулеби у Стокгольмі, після чого і Блінкен, і Кулеба виступили з повідомленнями про те, що Мінські угоди - це єдиний формат, єдина підстава, яка забезпечить мирне існування".

На думку Ілларіонова, це спроба чинити тиск на українське суспільство, щоб воно погодилося з прийняттям Мінських угод, з виборами в ОРДЛО, зміною законодавства та Конституції, включенням ОРДЛО до політичного тіла України, щоб ОРДЛО отримало право вето на напрямки розвитку України, на західний цивілізаційний вектор.

"Все, чому ми є свідками останні півтора місяці - це свідчення безпрецедентної дезінформаційної кампанії, в якій бере участь адміністрація Байдена, адміністрація Путіна, та низка представників Офісу президента України", - заявив він.

Читайте також: Переговори Путіна і Байдена: дипломат пояснив, чого чекати Україні

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори щодо України.

Експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мій погляд. Можливо, навіть дозволити відправити НАТОвські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мій погляд, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така однак залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - зазначив він.

Своєю чергою, російська журналістка Юлія Латиніна розповіла, чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.