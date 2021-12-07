23:07, Вчора

Гордон звинуватив Зеленського у переслідуванні Проти мене працюють колишні радянські ГРУшники

В ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" відомий український журналіст Дмитро Гордон розповів, що Офіс президента розпочав проти нього потужну кампанію з дискредитації.

За його словами, ОП не сподобалося, що він відкрито критикує владу.

"Я не розумію, чому треба брехати, замовчувати, йти на зближення з Росією. Чому корупція у нас жорстока. І ставлю питання, які зависають у повітрі. Але президент дуже образився, я це точно знаю. Дав команду, щоб Гордона всіляко перевіряла податкова, спецслужби шукали компромат", - каже він.

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"Насправді, у мене це викликає гордість. Я пишаюся собою, що керівником мого фанклубу виступає сам президент Володимир Зеленський. Проти мене працюють колишні радянські ГРУшники Пальчевський та Куликов, які приходять на телеканали за квотою ОП. Звичайно, велика помилка ОП полягає у тому, що вони доручили кампанію боротьби зі мною очолити Сергію Лещенку", - заявив журналіст.

Раніше Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що глава Офісу президента Андрій Єрмак має величезну владу над очільником держави, і фактично керує Україною.

"Я знаю Андрія Єрмака давно, багато років. Я вважаю його дуже розумною людиною. Він дуже розумний, дуже інтелігентний, з дуже доброї родини. Вважаю, що він сьогодні керує і президентом, і Україною. Я можу бути неправий, але це моя думка. Я вважаю, що сьогодні країною та президентом Зеленським керує Андрій Єрмак. Я вважаю, що Андрій Борисович має величезну владу над президентом та всім Офісом. Я вважаю, що він замкнув вхід до президента повністю на себе, і що він є людиною величезних здібностей, тому що такого сильного голови Офісу... Були серйозні глави Офісу, але щоб так серйозно взяти кермо влади — такого не було ніколи", — сказав він.