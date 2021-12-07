22:03, Вчора

Путін бачить слабкість Байдена: думка офіцера США щодо переговорів "Україна має бути готова до атаки"

Переговори між президентом США Джо Байденом та главою Кремля Володимиром Путіним були обговорені заздалегідь, тому очікувати якихось серйозних рішень щодо України не варто. Про це сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" американський військовий аналітик Гаррі Табах.

"Я вважаю, що це розігрують такий театр, що Байден вийде і скаже, що він запобіг війні, Росія відведе війська, давайте мені Нобелівську премію. А Путін вийде і скаже: я зламав Україну, Америку, Україна не вступає до НАТО, у мене є гарантії. Все було обговорено наперед", - каже він.

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За словами Табаха, Росія розуміє та поважає лише силу, тоді як адміністрація Байдена хоче вести переговори лише дипломатичним шляхом. При цьому аналітик називає команду нинішнього Президента США дуже слабкою та наводить приклад втечі американських військових із Афганістану. І все ж таки господар Кремля Володимир Путін блефує, коли натякає на збройне вторгнення в Україну.

"Путін бачить, що в США зараз слабка адміністрація. Але Україна має бути готова до атаки. Коли ти готуєшся до війни – отримаєш мир, а коли готуєшся до миру – отримаєш війну. І я вважаю, що Україна сьогодні дуже добре підготовлена. Це блеф , Путін не піде в лобову на Україну. Але якщо буде удар по Україні російськими військами - це буде одночасно з ударом Китаю по Тайваню.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори щодо України.

Директор Українського інституту політики Руслан Бортник в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що президент Росії Володимир Путін на переговорах з президентом США Джо Байденом намагався утвердити статус РФ як глобальної держави.