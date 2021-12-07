22:02, Вчора

"Не про Україну": експерт пояснив, про що говорили Путін і Байден Сьогодні окреслюються контури нового світового порядку, вважає Руслан Бортнік

Президент Росії Володимир Путін на переговорах з президентом США Джо Байденом намагався затвердити статус РФ як глобальної держави. Російські "червоні лінії", озвучені Путіним, стосуються не стільки України, скільки майбутнього впливу РФ у світі.

Таку думку під час телемарафону "Червоні лінії: Вашингтон//Москва" на телеканалі "Україна 24" висловив директор Українського інституту політики Руслан Бортнік.

"Ця зустріч - лише початок предметного діалогу. На женевській зустрічі окреслили перелік тем і подивилися один на одного, приймаючи рішення, чи можливий взагалі цей діалог. Вирішили, що можливий. Сьогодні сторони зустрічаються і обмінюються конкретними пропозиціями, баченнями, говорять набагато предметніше. Це початок цього діалогу. Але разом з тим, ця зустріч надзвичайно важлива. Адже під час неї, можливо, окреслюються контури нового світового порядку", - пояснив Бортнік.

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За словами експерта, "російські "червоні лінії" - це не про Україну".

"Давайте чесно говорити - і в США це не сприймають "про Україну". Російські "червоні лінії" - це про глобальний статус Росії як держави. Адже, якщо Росії вдасться провести "червоні лінії" в Україні, то вона може їх проводити потім на Близькому Сході, в Латинській Америці, в Африці - де завгодно. Визнання сьогодні російських "червоних ліній" по Україні для американської адміністрації означає визнання Росії як глобальної держави", - зазначив він.

Бортнік також вважає, що Байден і Путін не зможуть досягти якихось таємних домовленостей щодо України:

"Це зовсім інша гра. Байден на таку гру йти не може. Для нього це означає політичну кризу, це криза міжнародних інституцій, це безліч проблем, які виникають у разі формальної угоди з Росією. Тому, швидше за все, діалог зведеться в діапазоні від економічних питань до виконання Мінських угод. І дуже вірогідно, що сьогодні Росія і США запустять новий переговорний мінський формат - американо-російський, по виконанню Мінських чи доопрацьованих угод. Це вірогідний сценарій щодо України".

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Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори щодо України.

Експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мій погляд. Можливо, навіть дозволити відправити НАТОвські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мій погляд, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така однак залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - зазначив він.